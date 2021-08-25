Аня Тейлор-Джой из «Хода королевы» сыграет в ремейке классики хоррора

Аня Тейлор-Джой уже работала с Эггерсом: она стала известна в 2015 году после съёмок в его «Ведьме». В 2022 году должен выйти их новый совместный проект «Северянин» .

Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой снимется в ремейке классического хоррора «Носферату, симфония ужаса» 1922 года — одного из главных фильмов немецкого экспрессионизма. Об этом она рассказала Los Angeles Times .

Картину «Носферату, симфония ужаса» немецкий режиссёр Фридрих Мурнау снял в 1921 году, не сумев получить права на экранизацию «Дракулы». Сюжет в его ленте завязан на вампирах и во многом копирует оригинальный сюжет — «заменой» Дракуле стал «граф Орлок». Главный женский персонаж в картине Мурнау — жена торгового агента, который попадает во владения монстра. В финале героиня жертвует собой. В оригинальной ленте эту роль исполнила немецкая актриса Грета Шрёдер.



Ранее стало известно, что Аня Тейлор-Джой снимется в экранизации «Камеры обскура» по Набокову. В конце 2021 года зрители увидят её в картине «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта.



Актрисе стали безостановочно предлагать роли после успеха «Хода королевы» на Netflix. Мини-сериал о гениальной шахматистке Бет Хармон оказался самым популярным в своей категории на стриминговой платформе. Сразу после выхода проекта количество Google-запросов «как играть в шахматы» достигло девятилетнего пика.

