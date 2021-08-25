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Желающих не нашлось. В Центре «Э» сменился начальник политического отдела

Начальник политического отдела петербургского Центра «Э» написал рапорт о выходе на пенсию

В Центре «Э» сменился начальник политического отдела. Юрий Степаненко, занимавший этот пост последние годы, попросился на пенсию.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, важные для политически активной молодежи перестановки прошли тихо. Полковник Степаненко в конце прошлой недели написал рапорт о выходе на пенсию по выслуге лет. Отдел он возглавлял давно, спокойно, без показного рвения, хотя его можно было смело считать верным путинцем. Его сослуживцы давно сформулировали основное отличие от коллег коротким девизом — «Ни рубля, ни славы».

Найти нового начальника руководству главка было нелегко. И дело, как говорят, не в каких-то оппозиционных настроениях внутри, а в понимании того, что сейчас Центр «Э» находится в авангарде внимания. Именно поэтому, как писала «Фонтанка», свой пост после январских несогласованных акций потерял Вячеслав Шамко.

На его место назначили начальника полиции Фрунзенского района подполковника Шабанова. Как рассказывали журналисту «Фонтанки», «единственное, что он не сделал, услышав о распоряжении, — это не заплакал».

Не нашлось желающих и на освободившееся место начальника политического отдела. Его занял зам Степаненко — Олег Шайдулин. Коллеги полагают, что основным доводом в пользу повышения было то, что должность начальника — полковничья. По Шайдулину известно, что он вместе с бывшим начальником центра Шамко лично приходил к участникам несанкционированных акций домой для составления протоколов о нарушении.

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Комментарии (13)

altnec
Очередь уже выстроилась на кресло "жемчужного уполковника".
Dimitry Antonov
Неплохая новость, понятно, что если не совесть людей удерживает, то, по крайней мере, осознание бесперспективности занятия упомянутых должностей.
Что-то вспомнилась фраза из какой-то песенки:: "Замполиты, политруки, но по-прежнему комиссары!"
266206839
нафиг они нужны? всех уволить! реформы должны начинаться с сокращения гос.машины - заменить всех на ИИ. А работу им предложить в новой структуре - "дорожная полиция" - где надо будет гулять вдоль тротуаров и выписывать штрафы всем неправильно припарковавшимся.... и казну пополним городскую сразу на 5-7 бюджетов, и сотрудники похудеют. Даёшь ЗОЖ в федеральные структуры! Всех гос. жиробасов на зарядку! =)))))
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