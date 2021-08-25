Желающих не нашлось. В Центре «Э» сменился начальник политического отдела

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, важные для политически активной молодежи перестановки прошли тихо. Полковник Степаненко в конце прошлой недели написал рапорт о выходе на пенсию по выслуге лет. Отдел он возглавлял давно, спокойно, без показного рвения, хотя его можно было смело считать верным путинцем. Его сослуживцы давно сформулировали основное отличие от коллег коротким девизом — «Ни рубля, ни славы».



Найти нового начальника руководству главка было нелегко. И дело, как говорят, не в каких-то оппозиционных настроениях внутри, а в понимании того, что сейчас Центр «Э» находится в авангарде внимания. Именно поэтому, как писала «Фонтанка», свой пост после январских несогласованных акций потерял Вячеслав Шамко.

