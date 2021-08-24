BMW проскочила Благовещенский мост за мгновения до развода. Вместе с водителем на ту сторону торопился депутат Романов

Как стало известно «Фонтанке», ГИБДД разбиралась с водителем ночью 24 августа. К мосту с Английской набережной BMW повернула в 01:33, дорога уже была перекрыта, а переправа практически начала движение на развод. Автомобиль проскочил ограждения, проехал весь мост, но выскочившую на дорогу охрану давить не стал.



Вскоре на месте была дорожная полиция. За рулем оказался 36-летний водитель, а в салоне — депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Романов. Машина принадлежит третьему лицу.

