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BMW проскочила Благовещенский мост за мгновения до развода. Вместе с водителем на ту сторону торопился депутат Романов

Водителя депутата Романова остановили перед площадью Трезини

Резвого нарушителя остановила охрана у Благовещенского моста на стороне Васильевского острова. Водитель вез депутата Государственной думы и проехал переправу, когда она уже была закрыта для движения.

Как стало известно «Фонтанке», ГИБДД разбиралась с водителем ночью 24 августа. К мосту с Английской набережной BMW повернула в 01:33, дорога уже была перекрыта, а переправа практически начала движение на развод. Автомобиль проскочил ограждения, проехал весь мост, но выскочившую на дорогу охрану давить не стал.

Вскоре на месте была дорожная полиция. За рулем оказался 36-летний водитель, а в салоне — депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Романов. Машина принадлежит третьему лицу.

На водителя составили протокол за выезд на встречную полосу. Примерно два месяца назад за ним было зафиксировано аналогичное нарушение, так что теперь ему грозит лишение водительских прав.

Депутат Романов отреагировал на вопрос «Фонтанки» ранним утром. «Такого не было. Это какой-то бред», — заверил законодатель.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (37)

265925869
А в чем виноват Романов, если он, как мне кажется, до си пор считает себя выходцем из царской семьи. А таким лицам в России все дозволено. Вот и Прохор Шаляпин из той же когорты, благо что не венценосной...
265062499
Эх, жаль, медленно у нас мосты разводятся!)
jokir
Педрос врать не будет! Сказал не было - значит не было!
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