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Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель, потому что его нет в списках

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт Борисполя, куда прилетает канцлер Германии Ангела Меркель. Охрана сказала, что его нет в списках.

Кличко описал попытку пройти в аэропорт в своем телеграм-канале 22 августа. По словам мэра, встречать канцлера он приехал согласно протоколу, как это было и в предыдущие визиты Меркель. Однако охрана заявила, что Кличко нет в списках. «Силой прорываться, конечно, не буду. Такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в «проевропейском» МИД Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия?» — задается вопросом Кличко и называет происходящее «цирком».

Ранее Кличко заявил, что украинские власти хотят сместить его с должности мэра и поставить на место мэра «залетного ставленника».

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Комментарии (3)

Artem_
Посмотрите мульт-сериал Сказочная Русь Зеленского)) Он там Меркель Ангелой Циркуль называет)
266203200
Не все могут встречать Меркель в аэропорту. Вернее, могут, но не то, чтобы все...
chip1
Руки прочь от Кличко! Свободу доступа к Меркель!
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