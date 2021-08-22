Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель, потому что его нет в списках

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт Борисполя, куда прилетает канцлер Германии Ангела Меркель. Охрана сказала, что его нет в списках.

Кличко описал попытку пройти в аэропорт в своем телеграм-канале 22 августа. По словам мэра, встречать канцлера он приехал согласно протоколу, как это было и в предыдущие визиты Меркель. Однако охрана заявила, что Кличко нет в списках. «Силой прорываться, конечно, не буду. Такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в «проевропейском» МИД Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия?» — задается вопросом Кличко и называет происходящее «цирком».