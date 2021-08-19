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«Единая Россия» хочет запретить «русофобам» въезд в страну

«Единая Россия» разработала законопроект, который устанавливает запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, которые совершили «русофобские» действия. Информация об этом 19 августа появилась в официальном телеграм-канале партии.

Запрет предлагается установить для тех, кто возбуждает ненависть, вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку. Аналогичные меры подготовлены для тех, кто оскорбляет память защитников Отечества, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняет символы воинской славы России, уничтожает или повреждает воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества.

Кроме того, наказание предусмотрено за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, и тех, кто пропагандирует, демонстрирует или изготавливает нацистскую или экстремистскую символику.

Также невозможность попасть на территорию России грозит людям, которые отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

Проект документа пока не опубликован на сайте Госдумы.

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Комментарии (23)

266108100
Как они любят подменять понятия . На их взгляд человек, критикующий власть и пытающийся повысить уровень жизни является русофобом. Даже если он любит родину, людей, природу своей страны.
Brevnault
А "русофобия" - это русское слово? Не совсем? Так почему же законодатели явно демонстрируют неприязненное, враждебное отношение к русскому языку, и всему русскому народу - носителю языка?
266206791
В древности кто-то из известных сказал так: "Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы".
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