«Единая Россия» хочет запретить «русофобам» въезд в страну

«Единая Россия» разработала законопроект, который устанавливает запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, которые совершили «русофобские» действия. Информация об этом 19 августа появилась в официальном телеграм-канале партии.



Запрет предлагается установить для тех, кто возбуждает ненависть, вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку. Аналогичные меры подготовлены для тех, кто оскорбляет память защитников Отечества, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняет символы воинской славы России, уничтожает или повреждает воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества.

