ВЦИОМ: Россияне начинают забывать об «августовском путче»

Неудивительно, что большинство респондентов, которые еще помнят о событиях августа 91-го, оказались старше 35 лет. Правда, состав ГКЧП некоторые путают: некоторые (менее 2 % ) причислили к его членам Ельцина и Горбачёва. Правильные фамилии вспомнили тоже немногие: за министра обороны Дмитрия Язова проголосовали 11 % , за вице-президента Геннадия Янаева — 6 % .

Только пятая часть россиян — 21 % — смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Такие результаты показал опрос ВЦИОМ, приуроченный к 30-летию «августовского путча».

При этом 13 % опрошенных считают, что при ГКЧП жизнь в России была бы лучше, 17 % думают наоборот, а 32 % полагают, что ничего бы существенно не изменилось. Почти поровну разделились мнения насчет мотивов участников комитета: 38 % считают, что они старались для себя, а 41 % — для страны.



Также почти половина россиян (47 % ) называют путч «эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны», 31 % — «трагическими событиями с гибельными последствиями», и только 7 % — «победой демократической революции».



«Августовский путч» — попытка государственного переворота в СССР в августе 1991 года, которая закончилась провалом ГКЧП. Основной целью комитета, по словам его членов, было недопущение распада СССР, в частности — подписания договора Союза Суверенных Государств.

