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МВД показало, как силовики прошлись с ломом по табору в Ленобласти. В отделы увезли 155 человек

155 представителей кочевого народа доставили в полицию после рейда в Ленобласти

Последствия полицейского рейда переживает табор во Всеволожском районе Ленинградской области. Силовики обошли полторы сотни домов, доставленных в отделы ещё больше.

Кадры оперативной съёмки 18 августа публикует ГУ МВД по Петербургу и области. Проверяли представителей кочевого народа, которые обосновались в деревне Верхние Осельки. С визитом нагрянули накануне, обошли более 150 домов. Рейд связан с расследованием уголовного дела, но всё же профилактический.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«В ходе рейда сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии доставили в отделы полиции 155 представи­телей кочевого народа для проверки на соблю­дение норм законодат­ельства и причастность к совершению преступлений и правонарушений», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время собираются заглянуть и в другие места компактного проживания представителей кочевого народа в Ленобласти.

В конце июля полицейский главк сообщил о задержании трёх подозреваемых в похищении скота в Ленобласти: пропали две тёлки и бык. Еще двоих любителей вольной жизни задержали после хищения лошадей во Всеволожском районе.

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Комментарии (14)

VF812
Интересно, куда еще ОМОН "профилактически" придет ломать мебель ссылаясь на отсутствующий в законе "рейд". Я что-то хозяев не вижу, которым при обыске предлагают что-то выдать или открыть. Опять же понятые и прочая. Может быть, так зайти в редакцию Ф.? Много интересного можно найти, уверена. И еще под камеру. Видела я идиотов, но они множатся-нарастают.
262187351
каждый день и ночь наведываться к цыганам
261312781
полный одобрямс
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