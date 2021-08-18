Кадры оперативной съёмки 18 августа публикует ГУ МВД по Петербургу и области. Проверяли представителей кочевого народа, которые обосновались в деревне Верхние Осельки. С визитом нагрянули накануне, обошли более 150 домов. Рейд связан с расследованием уголовного дела, но всё же профилактический.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«В ходе рейда сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии доставили в отделы полиции 155 представителей кочевого народа для проверки на соблюдение норм законодательства и причастность к совершению преступлений и правонарушений», — сообщили в ведомстве.
В ближайшее время собираются заглянуть и в другие места компактного проживания представителей кочевого народа в Ленобласти.
В конце июля полицейский главк сообщил о задержании трёх подозреваемых в похищении скота в Ленобласти: пропали две тёлки и бык. Еще двоих любителей вольной жизни задержали после хищения лошадей во Всеволожском районе.