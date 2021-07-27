Как сообщили «Фонтанке» 27 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в конце мая в полицию поступило сообщение о том, что в посёлке Корнево на улице Дачной с огороженной территории личного подсобного хозяйства неизвестные преступники совершили хищение трёх лошадей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в конокрадстве задержали представителей кочевой народности 25 и 55 лет. Это были отец и сын. В настоящий момент полиция проверяет их возможную причастность к другим подобным эпизодам.