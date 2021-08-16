Авария с каршеринговым автомобилем, произошедшая утром 16 августа в Красносельском районе Петербурга, попала в объектив камеры видеонаблюдения.
ДТП произошло на улице Партизана Германа, на пешеходном переходе в районе дома 37. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как арендный кроссовер на скорости, не сворачивая, запрыгивает на островок безопасности, аж подлетая от удара, и сносит установленные на нем дорожные знаки и светофор. Останавливается машина лишь спустя несколько метров.
К счастью, пешеходов на островке безопасности в момент ДТП не было. О пострадавших не сообщается.