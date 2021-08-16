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Камера сняла, как каршеринг «сбрил» знаки и светофор на островке безопасности на Партизана Германа

Каршеринг влетел на островок безопасности на Партизана Германа, не тормозя

Авария с каршеринговым автомобилем, произошедшая утром 16 августа в Красносельском районе Петербурга, попала в объектив камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло на улице Партизана Германа, на пешеходном переходе в районе дома 37. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как арендный кроссовер на скорости, не сворачивая, запрыгивает на островок безопасности, аж подлетая от удара, и сносит установленные на нем дорожные знаки и светофор. Останавливается машина лишь спустя несколько метров.

К счастью, пешеходов на островке безопасности в момент ДТП не было. О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (5)

Men13
100% долбоЯщер долбился в телефон.
Alex000
Ну точно, монорельс.
Покататься взял, глаза забыл.
Peterburzhec
Давно уже пора запретить этот каршеринг
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