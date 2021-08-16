Каршеринг протаранил островок безопасности на юго-западе Петербурга

Как рассказали 16 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», всё произошло утром у дома 37 по улице Партизана Германа. Водитель арендованного авто влетел в островок безопасности на пешеходном переходе, сбил дорожные знаки и повалил светофор.



На опубликованных снимках видно, что машина сильно повреждена. Информации о пострадавших нет.