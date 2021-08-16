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Каршеринг протаранил островок безопасности на юго-западе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга произошла очередная авария с каршерингом. Сведений о пострадавших нет.

Как рассказали 16 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», всё произошло утром у дома 37 по улице Партизана Германа. Водитель арендованного авто влетел в островок безопасности на пешеходном переходе, сбил дорожные знаки и повалил светофор.

На опубликованных снимках видно, что машина сильно повреждена. Информации о пострадавших нет.

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Ранее «Фонтанка» рассказывала о серьезном ДТП с каршерингом на Невском проспекте. Арендованный автомобиль столкнулся с BMW. В результате никто не пострадал.

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Комментарии (1)

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