По предварительным данным, девушка на белом BMW, двигаясь по Литейному со стороны «Владимирской», проигнорировала красный сигнал светофора и столкнулась с каршеринговым «Ниссаном», который с разбитой передней частью остановился у магазина нижнего белья. Также был задет припаркованный «Опель». В результате ДТП никто не пострадал. Примечательно, что за рулём всех трёх машин были женщины.
Железная мясорубка на Невском. Леди на белом BMW пролетела на красный и отправила каршеринг за нижним бельём
На Невском проспекте в Петербурге BMW после ДТП отправила «Ниссан» в магазин нижнего белья
Крупная авария произошла в ночь на 14 августа в центре Петербурга. Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях.