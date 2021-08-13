FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
12
Печать

Железная мясорубка на Невском. Леди на белом BMW пролетела на красный и отправила каршеринг за нижним бельём

На Невском проспекте в Петербурге BMW после ДТП отправила «Ниссан» в магазин нижнего белья

Крупная авария произошла в ночь на 14 августа в центре Петербурга. Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях.

По предварительным данным, девушка на белом BMW, двигаясь по Литейному со стороны «Владимирской», проигнорировала красный сигнал светофора и столкнулась с каршеринговым «Ниссаном», который с разбитой передней частью остановился у магазина нижнего белья. Также был задет припаркованный «Опель». В результате ДТП никто не пострадал. Примечательно, что за рулём всех трёх машин были женщины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

VVM1962
у дамы на БМВ губы накачанные некой субстанцией, закрыли обзор. Вот и не увидела красный сигнал светофора.
266200308
Если ДТП произошло на Невском проспекте, то Литейный со стороны станции метро "Владимирская" называется Владимирским прспектом
Редиска Здесь
Автор статьи, похоже, живет в прошлом веке, и его все еще удивляют женщины за рулем. В позапрошлом веке так же реагировали на женщину-врача.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний