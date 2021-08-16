Грибник рассказал, как нашел обгоревшие останки женщины и ребенка в лесу под Петербургом. У СК появились первые версии

Как рассказал 16 августа мужчина 47news, человеческий силуэт они увидели у опаленной сосны.



Мужчина с женщиной около трех часов дня накануне зашли в лес, а когда уже возвращались, у платформы 63-й километр под Рощино увидели обгоревшую примерно на полтора метра от земли сосну.



«Само дерево — крупное, метрах в семи — десяти от тропинки, стоит чуть дальше от остальных. Закрыто кустами. Я их обошел и с противоположной стороны увидел человеческий силуэт: голову и тело, сильно обгоревшие. Непонятно, чье именно тело лежало под деревом, близко мы не подходили», — рассказал изданию петербуржец Николай.

