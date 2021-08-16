Грибник рассказал, как нашел обгоревшие останки женщины и ребенка в лесу под Петербургом. У СК появились первые версии

Как рассказал 16 августа мужчина 47news, человеческий силуэт они увидели у опаленной сосны.
Мужчина с женщиной около трех часов дня накануне зашли в лес, а когда уже возвращались, у платформы 63-й километр под Рощино увидели обгоревшую примерно на полтора метра от земли сосну.
«Само дерево — крупное, метрах в семи — десяти от тропинки, стоит чуть дальше от остальных. Закрыто кустами. Я их обошел и с противоположной стороны увидел человеческий силуэт: голову и тело, сильно обгоревшие. Непонятно, чье именно тело лежало под деревом, близко мы не подходили», — рассказал изданию петербуржец Николай.
Найденное обгоревшее тело лежало в пяти — семи минутах ходьбы от поселка Мухино.
По данным «Фонтанки», в СК области сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего, среди которых есть и самосожжение.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения обгоревших тел женщины и ребенка 2–2,5 года. На шее малыша нашли провод, а рядом оплавленный мобильный телефон, кассовый чек, фрагмент женской сумки, зажигалку, крышку от канистры, связку ключей.