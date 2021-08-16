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Грибник рассказал, как нашел обгоревшие останки женщины и ребенка в лесу под Петербургом. У СК появились первые версии

Рассказ грибника, который нашел в лесу под Рощино обгоревшие останки женщины и ребенка

Сгоревшие тела женщины и ребёнка нашла семейная пара из Петербурга, которая отправилась в лес за грибами в Выборгском районе области.

Как рассказал 16 августа мужчина 47news, человеческий силуэт они увидели у опаленной сосны.

Мужчина с женщиной около трех часов дня накануне зашли в лес, а когда уже возвращались, у платформы 63-й километр под Рощино увидели обгоревшую примерно на полтора метра от земли сосну.

«Само дерево — крупное, метрах в семи — десяти от тропинки, стоит чуть дальше от остальных. Закрыто кустами. Я их обошел и с противоположной стороны увидел человеческий силуэт: голову и тело, сильно обгоревшие. Непонятно, чье именно тело лежало под деревом, близко мы не подходили», — рассказал изданию петербуржец Николай.

Найденное обгоревшее тело лежало в пяти — семи минутах ходьбы от поселка Мухино.

По данным «Фонтанки», в СК области сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего, среди которых есть и самосожжение.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения обгоревших тел женщины и ребенка 2–2,5 года. На шее малыша нашли провод, а рядом оплавленный мобильный телефон, кассовый чек, фрагмент женской сумки, зажигалку, крышку от канистры, связку ключей.

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Комментарии (5)

SlawaPiter
Для СК такая версия наиболее удобная, так как по другим придется работать.
Alex000
Если грибник реально не при чём - ему теперь можно только посочувствовать...
quqas
ещё вчера так и говорил - самовыпиливание на почве изгнания бесов - не поверили. посмотрим как сегодня.
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