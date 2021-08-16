Провод нашли на шее сгоревшего под Петербургом ребенка. Эксперты обнаружили на месте смерти двух людей также крышку канистры и две чайные ложки

Следователи досконально осмотрели место в лесу Выборгского района области, где накануне нашли обгоревшие тела женщины и ребёнка.
Как сообщает 47news, в ночь с 15 на 16 августа с шеи ребенка, которому на вид 2–2,5 года, сняли провод. Среди найденных вещей обнаружили медальон, крест и две чайные ложки. А рядом с местом, где горели тела, — оплавленный мобильный телефон, кассовый чек, фрагмент женской сумки, зажигалку, крышку от канистры, связку ключей.
Как писала «Фонтанка», страшную находку сделали пришедшие в лес люди 15 августа у железнодорожной станции Платформа 63-й километр рядом с Рощино. Они обнаружили сильно обгоревшие останки двух людей, предположительно, женщины и ребенка.
Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».