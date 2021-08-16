Провод нашли на шее сгоревшего под Петербургом ребенка. Эксперты обнаружили на месте смерти двух людей также крышку канистры и две чайные ложки

Эксперты нашли на теле сгоревшего под Рощино ребенка провод, а рядом — зажигалку и крышку от канистры