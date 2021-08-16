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СК возбудил уголовное дело после обнаружения обгоревших тел в лесу под Выборгом

Страшная находка под Выборгом в Ленобласти стала уголовным делом. В лесном массиве обнаружены останки двух человек.

Как сообщается 16 августа на сайте регионального СУ СК РФ, сложенные тела нашли на 63 км железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. Они сильно обгорели, но предполагается, что это женщина и ребенок.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Дело возбуждено по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

«Фонтанка» писала, что останки двух человек нашли накануне, 15 августа.

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Комментарии (2)

Zdobsi
Ну надо было б обозначить недалеко от Зеленогорска. Рощино-это Зеленогорск, а не Выборг. И Зеленогорск в 55 км от СПб находится, а это 63-й километр. А до Выборга-как до Бомбея, ехать и ехать. Так что по логике, это что-то связанное с Петербургом и Зеленогорском, а не с областью.
Петр Петров
Было бы странно, квалифицировать как административку
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