СК возбудил уголовное дело после обнаружения обгоревших тел в лесу под Выборгом

Страшная находка под Выборгом в Ленобласти стала уголовным делом. В лесном массиве обнаружены останки двух человек.



Как сообщается 16 августа на сайте регионального СУ СК РФ, сложенные тела нашли на 63 км железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. Они сильно обгорели, но предполагается, что это женщина и ребенок.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Дело возбуждено по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).



«Фонтанка» писала, что останки двух человек нашли накануне, 15 августа.

