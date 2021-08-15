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В лесу в Ленобласти нашли обгоревшие тела, предположительно, женщины и ребёнка

Страшная находка сделана в районе железнодорожной станции «63-й километр».

Следственно-оперативная группа выехала в Выборгский район Ленинградской области, где 15 августа обнаружили останки двух человек. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, тела найдены в лесном массиве в районе железнодорожной станции «63-й километр». Они сильно обгорели, но предполагается, что это женщина и ребёнок.

47news со ссылкой на пресс-службу областного СК пишет, что на место выехала следственно-оперативная группа, в том числе первый заместитель руководителя управления Роман Ананьев.

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