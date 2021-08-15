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Странного человека со шрамом, кидавшегося на машины под Петербургом, сняли на видео незадолго до смерти

Человек со шрамом под Тосно бросал камни в автомобили и погиб

Инцидент на дороге под Тосно со странным мужчиной, сначала бросавшим камни, а потом попавшим под колёса «Фольксвагена», попал на видео.

Новые подробности этой истории сообщает 15 августа 47news. Мужчина искал в машинах грибников какую-то женщину и настроен к ней был явно неласково.

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Жительница Петербурга субботним утром вместе с мужем отправилась за грибами. Машину оставили на объездной дороге вокруг Тосно. Внезапно сработал брелок сигнализации. «Пошли проверять, а там этот мужчина. Я обратила внимание, что у него голова частично выбрита и шрам свежий то ли с нитками, то ли со скобами. Муж ему говорит: садись, поехали в полицию. Тот отвечает, мол, не поеду, и пошёл до следующей машины. Там с ним стал ругаться её хозяин. Этот товарищ неожиданно выпрыгнул на дорогу и был сбит «Фольксвагеном». Водитель пытался увернуться, но все равно боком задел. Потом скорая приехала» — рассказала очевидица изданию 47news.

читатель «47news»

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в полицию обратился автомобилист, в машину которого странный человек с «пробитой головой» кидал камни. Из видео можно сделать вывод, что человек искал какую-то женщину. В конце концов он выпрыгнул на дорогу, попал под колёса «Фольксвагена» и через несколько часов умер в больнице. Его личность устанавливается.

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Комментарии (17)

266202135
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения... Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
zelf
Это был очень странный лес - сначала я ходил за грибами, а потом ини за мной.
viking
грибами наелся
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