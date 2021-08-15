Новые подробности этой истории сообщает 15 августа 47news. Мужчина искал в машинах грибников какую-то женщину и настроен к ней был явно неласково.
Жительница Петербурга субботним утром вместе с мужем отправилась за грибами. Машину оставили на объездной дороге вокруг Тосно. Внезапно сработал брелок сигнализации. «Пошли проверять, а там этот мужчина. Я обратила внимание, что у него голова частично выбрита и шрам свежий то ли с нитками, то ли со скобами. Муж ему говорит: садись, поехали в полицию. Тот отвечает, мол, не поеду, и пошёл до следующей машины. Там с ним стал ругаться её хозяин. Этот товарищ неожиданно выпрыгнул на дорогу и был сбит «Фольксвагеном». Водитель пытался увернуться, но все равно боком задел. Потом скорая приехала» — рассказала очевидица изданию 47news.
читатель «47news»
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в полицию обратился автомобилист, в машину которого странный человек с «пробитой головой» кидал камни. Из видео можно сделать вывод, что человек искал какую-то женщину. В конце концов он выпрыгнул на дорогу, попал под колёса «Фольксвагена» и через несколько часов умер в больнице. Его личность устанавливается.