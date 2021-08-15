Странная смерть под Петербургом: мужчина с пробитой головой якобы кидал камни в машины, а потом бросился на них сам

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины в результате ДТП на Московском шоссе на подъезде к Тосно.
Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, в субботу в первой половине дня в полицию поступило заявление от очевидца о том, что на трассе М-10 у поворота на Кировск, в 6 километрах от Тосно, произошло ДТП. Пенсионер на «Фольксвагене» наехал на пешехода.
Перед аварией пешеход, по словам очевидца, вёл себя неадекватно. Он был с пробитой головой, бросал камни в автомобиль заявителя, а потом вышел на дорогу и стал кидаться на другие машины. В итоге его сбили.
После ДТП пострадавший находился в сознании, его госпитализировали, и в Тосненской ЦРБ он скончался. Личность его сразу установить не удалось.