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Странная смерть под Петербургом: мужчина с пробитой головой якобы кидал камни в машины, а потом бросился на них сам

В ДТП на Московском шоссе погиб человек

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины в результате ДТП на Московском шоссе на подъезде к Тосно.

Как стало известно «Фонтанке» 15 августа, в субботу в первой половине дня в полицию поступило заявление от очевидца о том, что на трассе М-10 у поворота на Кировск, в 6 километрах от Тосно, произошло ДТП. Пенсионер на «Фольксвагене» наехал на пешехода.

Перед аварией пешеход, по словам очевидца, вёл себя неадекватно. Он был с пробитой головой, бросал камни в автомобиль заявителя, а потом вышел на дорогу и стал кидаться на другие машины. В итоге его сбили.

После ДТП пострадавший находился в сознании, его госпитализировали, и в Тосненской ЦРБ он скончался. Личность его сразу установить не удалось.

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Комментарии (3)

Владислав М
Ставлю на синьку. Жаль ущерб теперь пострадавшим водителям взыскивать не с кого.
Zet
Телескоп продавал, методом агрессивного маркетинга
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