Самолёт Бе-200 Минобороны РФ, разбившийся в Турции, назывался «Александр Мамкин». Такой вывод можно сделать из публикаций турецких СМИ.
Турецкое издание Hurriyet обнародовало фотографии разбившегося на востоке страны пожарного самолета. На нём написано «Александр Мамкин». Кроме того, на хвосте видно жёлтую цифру «20».
Это был первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС, полученный морской авиацией ВМФ России. Борт RF-88450 «20 Жёлтый» назвали в честь Александра Петровича Мамкина, русского гражданского лётчика гвардии лейтенанта 105-го отдельного гвардейского авиационного полка гражданского воздушного флота. 14 июля 2020 года самолёт, по данным профильных СМИ, передали в состав 190-го учебного смешанного авиационного полка на базе 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске. Тем же летом 2020-го самолёт участвовал в параде ВМФ в Санкт-Петербурге.
14 августа около города Кахраманмараш упал самолёт Бе-200, задействованный при тушении пожаров. В лесном управлении Турции сообщили, что он был арендован у России. В Минобороны РФ подтвердили, что судно принадлежало им и на борту находились пять российских военнослужащих. По предварительным данным, весь экипаж погиб.