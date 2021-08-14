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Разбившийся в Турции российский самолёт, предположительно, участвовал в параде ВМФ в Петербурге

Самолёт Бе-200 Минобороны РФ, разбившийся в Турции, назывался «Александр Мамкин». Такой вывод можно сделать из публикаций турецких СМИ.

Турецкое издание Hurriyet обнародовало фотографии разбившегося на востоке страны пожарного самолета. На нём написано «Александр Мамкин». Кроме того, на хвосте видно жёлтую цифру «20».

Это был первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС, полученный морской авиацией ВМФ России. Борт RF-88450 «20 Жёлтый» назвали в честь Александра Петровича Мамкина, русского гражданского лётчика гвардии лейтенанта 105-го отдельного гвардейского авиационного полка гражданского воздушного флота. 14 июля 2020 года самолёт, по данным профильных СМИ, передали в состав 190-го учебного смешанного авиационного полка на базе 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске. Тем же летом 2020-го самолёт участвовал в параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

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14 августа около города Кахраманмараш упал самолёт Бе-200, задействованный при тушении пожаров. В лесном управлении Турции сообщили, что он был арендован у России. В Минобороны РФ подтвердили, что судно принадлежало им и на борту находились пять российских военнослужащих. По предварительным данным, весь экипаж погиб.

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Комментарии (4)

ЯКраснорецц
По данным Гринпис в Якутии сейчас самый большой лесной пожар в мировой истории за всё время наблюдений.
А они сдают противопожарные самолёты в наём...
266201019
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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