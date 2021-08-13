Россиянка попыталась убить сына, решив, что в него вселились бесы

В Екатеринбурге 25-летняя женщина попыталась убить своего двухлетнего ребёнка. Он выжил только благодаря своевременной помощи врачей.



Как сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 13 августа в квартире жилого дома на Машинной улице. После нападения матери мальчика доставили в больницу, где сейчас за ним следят медики. По факту происшествия в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Место инцидента уже осмотрели, с участием подозреваемой планируют провести ряд следственных и иных процессуальных действий, в том числе предъявить ей обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании соответствующей меры пресечения.

