Россиянка попыталась убить сына, решив, что в него вселились бесы

В Екатеринбурге 25-летняя женщина попыталась убить своего двухлетнего ребёнка. Он выжил только благодаря своевременной помощи врачей.
Как сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 13 августа в квартире жилого дома на Машинной улице. После нападения матери мальчика доставили в больницу, где сейчас за ним следят медики. По факту происшествия в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Место инцидента уже осмотрели, с участием подозреваемой планируют провести ряд следственных и иных процессуальных действий, в том числе предъявить ей обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании соответствующей меры пресечения.
По данным портала Е1, женщина страдает от наркотической зависимости. Мать изрезала двухлетнего сына ножом, решив, что в него вселились бесы. Мальчику провели операцию, сейчас состояние его здоровья оценивают как тяжелое.