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Россиянка попыталась убить сына, решив, что в него вселились бесы

В Екатеринбурге 25-летняя мать изрезала ножом 2-летнего сына

В Екатеринбурге 25-летняя женщина попыталась убить своего двухлетнего ребёнка. Он выжил только благодаря своевременной помощи врачей.

Как сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 13 августа в квартире жилого дома на Машинной улице. После нападения матери мальчика доставили в больницу, где сейчас за ним следят медики. По факту происшествия в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Место инцидента уже осмотрели, с участием подозреваемой планируют провести ряд следственных и иных процессуальных действий, в том числе предъявить ей обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании соответствующей меры пресечения.

По данным портала Е1, женщина страдает от наркотической зависимости. Мать изрезала двухлетнего сына ножом, решив, что в него вселились бесы. Мальчику провели операцию, сейчас состояние его здоровья оценивают как тяжелое.

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Комментарии (3)

266199165
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь., но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять. переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч рублей. Помогите мне пожалуйста номер карты 2202 2003 7520 0340.
Antuan Rokanten
Ее не лечить надо, а пожизненно изолировать от общества.
dragvs
Вот какой смысл против нее возбуждать уголовное дело? Она больная и ее надо лечить. Деньги налогоплательщиков уйдут на целую ораву силовиков, которые не сделают в данном случае ничего полезного абсолютно. Лучше бы эти же деньги ушли на ее лечение и в целом на здравоохранение.
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