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В петербургском зоопарке этой ночью тревожно — к ним пришли следователи с полицией

Следователи СК Петроградского района совместно с экономической полицией работают в петербургском зоопарке. Об этом сообщает источник «Фонтанки».

По данным «Фонтанки», в ночь на 13 августа в городском зоопарке изымают документы. Причина интереса правоохранительных органов — задержание индивидуального предпринимателя, которому, по версии следствия, из зоопарка переводились средства за невыполненные работы по электросетям. По данным «Фонтанки», предприниматель дал показания, в которых указал на бывшего главного инженера зоопарка — Князева.

Собеседники «Фонтанки» ожидают, что по итогам работы следователей может быть возбуждено дело по статьям 159 УК (мошенничество) или 160 УК (присвоение и растрата).

Директор зоопарка Ирина Скиба ответила на звонок «Фонтанки», но отказалась от комментариев.

© Фонтанка.Ру

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