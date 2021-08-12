FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

«Давила "Единая Россия"». Бывшей судье Уставного суда Петербурга отказали в регистрации на выборы в Законодательное собрание

Ольгу Герасину сняли с выборов в Кировском районе Петербурга

Территориальная избирательная комиссия № 7 Кировского района Петербурга отказала в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга бывшей судье Уставного суда Ольге Герасиной. Она выдвигалась по 17-му одномандатному округу от партии «Новые люди».

Как сообщает 12 августа корреспондент «Фонтанки», в сданных ею подписях нашли 18,9% брака. В том числе один из подписавшихся, как выяснили в МВД, умер в январе этого года, 75 подписей не прошли экспертизу почерковеда МВД, ещё более 100 подписей оформлены с ошибками. На заседании представитель Герасиной заявил, что на избирком давили: «Решение было принято под давлением господина Макарова и "Единой России"». Он высказывал спорные суждения в отношении кандидата Герасиной. Решение было предсказуемым для нас».

Против Герасиной от «Единой России» на выборах в этом округе баллотируется депутат Денис Четырбок. Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявлял журналистам, что считает, что подписи Герасиной собирались с применением административного ресурса, а также что их «откровенно рисуют».

Отметим, что Герасина занимала должность заместителя председателя Уставного суда Санкт-Петербурга с 2007 года. Также в её биографии — работа заместителем начальника юридического отдела строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга».

Герасина не единственный кандидат от партии «Новые люди», на сбор подписей которых жаловались представители «Единой России». В частности, представители партии власти утверждали, что чиновники помогали собирать подписи кандидатам в Пушкинском и Калининском районах города.

© Фонтанка.Ру

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266198937
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна................

Буду благодарна за любую помощь. Hомер карты 5521 4001 6306 7-946
Antipode
Это хорошо что бегловские с макаровскими схлестнулись. ЕДРо похоже раскалывается в славном городе.
Петр Петров
Бывшая судья :))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний