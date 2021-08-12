«Давила "Единая Россия"». Бывшей судье Уставного суда Петербурга отказали в регистрации на выборы в Законодательное собрание

Как сообщает 12 августа корреспондент «Фонтанки», в сданных ею подписях нашли 18,9% брака. В том числе один из подписавшихся, как выяснили в МВД, умер в январе этого года, 75 подписей не прошли экспертизу почерковеда МВД, ещё более 100 подписей оформлены с ошибками. На заседании представитель Герасиной заявил, что на избирком давили: «Решение было принято под давлением господина Макарова и "Единой России"». Он высказывал спорные суждения в отношении кандидата Герасиной. Решение было предсказуемым для нас».

Против Герасиной от «Единой России» на выборах в этом округе баллотируется депутат Денис Четырбок. Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявлял журналистам, что считает, что подписи Герасиной собирались с применением административного ресурса, а также что их «откровенно рисуют».

Отметим, что Герасина занимала должность заместителя председателя Уставного суда Санкт-Петербурга с 2007 года. Также в её биографии — работа заместителем начальника юридического отдела строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга».

Герасина не единственный кандидат от партии «Новые люди», на сбор подписей которых жаловались представители «Единой России». В частности, представители партии власти утверждали, что чиновники помогали собирать подписи кандидатам в Пушкинском и Калининском районах города.