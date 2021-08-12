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«Библио-Глобус» нашел нового покупателя. Владельцем крупнейшего туроператора России станет Шереметьево

Аэропорт Шереметьево покупает крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус»

Аэропорт Шереметьево договорился о покупке 75% крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус». Стороны планируют завершить сделку в сентябре. Финансовые условия не раскрываются.

Как сообщает 12 августа РБК со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой, Шереметьево подписал соглашение о намерениях приобрести 75% ООО «Туроператор БГ». Это основное юрлицо туроператора, которое заключает договоры с партнерскими турагентствами. По данным самой компании, их количество превышает 25 тысяч.

«Туроператор БГ» на 100% принадлежит Юлии Туголуковой, которая вместе с мужем Александром Туголуковым основала группу «Библио-Глобус» в 1994 году. По информации источника издания, у семьи Туголуковых останется миноритарный пакет, Юлия продолжит возглавлять совет директоров компании. Вырученные от сделки средства могут пойти на развитие других проектов семьи, например отелей, отмечает РБК.

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook в 2019 году планировала приобрести «Библио-Глобус». Сумма сделки была разделена на несколько этапов и зависела от достижения определенных показателей. При наиболее благоприятных условиях владельцы «Библио-Глобус» могли заработать на продаже компании 150 млн долларов. Однако сделка не состоялась. Долги британского туроператора приблизились к 200 млн фунтов. Осенью 2019 года он объявил о ликвидации.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна..................

Буду благодарна за любую помощь. Hомер карты 5521 4001 6306 7-946
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