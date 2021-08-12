«Библио-Глобус» нашел нового покупателя. Владельцем крупнейшего туроператора России станет Шереметьево

Как сообщает 12 августа РБК со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой, Шереметьево подписал соглашение о намерениях приобрести 75% ООО «Туроператор БГ». Это основное юрлицо туроператора, которое заключает договоры с партнерскими турагентствами. По данным самой компании, их количество превышает 25 тысяч.

«Туроператор БГ» на 100% принадлежит Юлии Туголуковой, которая вместе с мужем Александром Туголуковым основала группу «Библио-Глобус» в 1994 году. По информации источника издания, у семьи Туголуковых останется миноритарный пакет, Юлия продолжит возглавлять совет директоров компании. Вырученные от сделки средства могут пойти на развитие других проектов семьи, например отелей, отмечает РБК.

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook в 2019 году планировала приобрести «Библио-Глобус». Сумма сделки была разделена на несколько этапов и зависела от достижения определенных показателей. При наиболее благоприятных условиях владельцы «Библио-Глобус» могли заработать на продаже компании 150 млн долларов. Однако сделка не состоялась. Долги британского туроператора приблизились к 200 млн фунтов. Осенью 2019 года он объявил о ликвидации.