Горизбирком отказал партии «Родина» в регистрации на выборах в Заксобрание

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 12 августа приняла решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания города партии «Родина». Трансляция заседания ведется в паблике Горизбиркома во «ВКонтакте».



Для выдвижения в Заксобрание по единому избирательному округу партии «Родина» было необходимо собрать более 19 тысяч подписей избирателей. Как пояснил член Горизбиркома Олег Зацепа, признаками недействительности обладают 13,11% собранных региональным отделением подписей избирателей. Тогда как по закону «подписной фильтр» допускает не более 5% брака.