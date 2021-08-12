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Горизбирком отказал партии «Родина» в регистрации на выборах в Заксобрание

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 12 августа приняла решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания города партии «Родина». Трансляция заседания ведется в паблике Горизбиркома во «ВКонтакте».

Для выдвижения в Заксобрание по единому избирательному округу партии «Родина» было необходимо собрать более 19 тысяч подписей избирателей. Как пояснил член Горизбиркома Олег Зацепа, признаками недействительности обладают 13,11% собранных региональным отделением подписей избирателей. Тогда как по закону «подписной фильтр» допускает не более 5% брака.

Ранее Горизбирком отказал в регистрации на выборах в региональный парламент Партии социальной защиты, которая не предоставила комиссии документы для регистрации своего списка.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
А собиралась ли эта партия, на самом деле, избираться в местный ЗАКС?
Владислав Гольянов
За что боролись на то и напоролись.
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