Горизбирком зарегистрировал список партии «Новые люди» на выборах в Заксобрание

«Новым людям», в отличие от парламентских партий, для выдвижения было необходимо собрать подписи избирателей. Они представили более 21 тысячи подписей. По закону о «подписном фильтре», напомним, доля брака не должна превышать 5%.



Против регистрации партии проголосовали члены Горизбиркома от КПРФ Андрей Беляков и от «Единой России» Наргис Ахадова. По мнению представителя коммунистов, помощь в сборе подписей партии оказывали чиновники.

Ранее единоросс, депутат ЗакСа Юрий Бочков пожаловался, что кандидат от «Новых людей» Дмитрий Павлов собирал подписи для выдвижения «силами администрации Пушкинского района». Член Горизбиркома Олег Зацепа на заседании пояснил, что административная проверка не подтвердила применения «админресурса» при сборе подписей.