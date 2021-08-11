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Горизбирком зарегистрировал список партии «Новые люди» на выборах в Заксобрание

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 августа приняла решение зарегистрировать список кандидатов в депутаты Заксобрания города партии «Новые люди» по единому избирательному округу. Трансляция заседания ведется в паблике комиссии «В Контакте».

«Новым людям», в отличие от парламентских партий, для выдвижения было необходимо собрать подписи избирателей. Они представили более 21 тысячи подписей. По закону о «подписном фильтре», напомним, доля брака не должна превышать 5%.

Против регистрации партии проголосовали члены Горизбиркома от КПРФ Андрей Беляков и от «Единой России» Наргис Ахадова. По мнению представителя коммунистов, помощь в сборе подписей партии оказывали чиновники.

Ранее единоросс, депутат ЗакСа Юрий Бочков пожаловался, что кандидат от «Новых людей» Дмитрий Павлов собирал подписи для выдвижения «силами администрации Пушкинского района». Член Горизбиркома Олег Зацепа на заседании пояснил, что административная проверка не подтвердила применения «админресурса» при сборе подписей.

«Есть некая процедура сбора подписей на улице с участием неких сборщиков с присутствием неких должностных лиц. Но вот участие должностных лиц в сборе... Подписаться за любую партию, в том числе за все сразу, любой чиновник может. Собирать подписи в свое рабочее время по указанию своего начальника — не может», — сказал он.

На этом же заседании городская комиссия не зарегистрировала на выборы в парламент по единому округу Партию социальной защиты. Представители политического объединения не предоставили Горизбиркому документы для регистрации списка.

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Комментарии (6)

Antuan Rokanten
Очередная бесполезная партия от политтехнологов. Сколько же бездельников участвует в этом цирке под названием - выборы. Нет никаких выборов в России.
262370901
А разве это не филиал ПЖиВ?
Dimitry Antonov
На административный ресурс конкурентов жалуется представитель ЕДРА. Ничего более нелепого и смешного не встречал.
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