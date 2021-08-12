Видеозапись беседы с задержанной 12 августа публикует ГУ МВД по Петербургу и области. «Посчитала так нужным», — заявила 38-летняя безработная жительница дома 57/1 по Большому проспекту Петроградской стороны. Камера, установленная на третьей парадной этой же семиэтажки, сняла её накануне незадолго до шести часов вечера.

Женщина подошла вместе с младенцем на руках и словно позировала перед камерой, насколько возможно облегчив опознание. Брошенную коляску с двухмесячной девочкой позднее нашли между пятым и шестым этажом.

«Овчарка по кличке Есения взяла след от коляски и привела полицейских в арку во дворе указанного дома. В арке Есения сигнальным поведением обозначила пару обуви — резиновые шлепки белого цвета. Именно эта обувь и помогла кинологу с собакой выйти к подъезду, находящемуся в том же доме, а затем и к квартире родителей грудничка», — рассказали в полицейском главке.



В квартире сотрудников встретил 42-летний мужчина, который узнал шлёпки своей сожительницы. Судя по видео, ночь он провёл в соседней с ней комнате для задержанных. По его словам, в отдел его забрали из-за отсутствия документов.



В Следственном комитете в отношении матери возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности (125 УК). «В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — добавили в ведомстве.

