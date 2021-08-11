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Беглов сказал, когда будет четвёртая волна в Петербурге

Коронавирус готовит Петербургу новую — четвертую — волну, анонсировал губернатор Александр Беглов. Спасет от подъема заболеваемости только коллективный иммунитет.

«Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины», — заявил Александр Беглов 11 августа, комментируя переход ряда больниц Петербурга к штатной работе.

Как писала «Фонтанка», 11 августа госпитализация в Петербурге, которая снижалась с прошлой недели, резко выросла — сразу со 175 до 300 человек в сутки.

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Комментарии (9)

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Да здравствует ком…, коллективный иммунитет! Вакцинацию выполним и перевыполним! Слава ЕДРэс!
Виктория Александрова
Задолбали уже эти «анонсеры», или гастролёры, или кто они там... Выключим телек со смартфоном и всё кончится как страшный сон. Как же не стыдно бесконечно пить кровь у народа, упыри бессовестные? Раньше бы вас позорная виселица ждала, или каторга. А сегодня вы только жиреете, повышаете пенсионный возраст, загоняете в кредитную кабалу и обещаете повысить МРОТ до 20 тысяч рублей... Нет уж, спасибо, обойдёмся как-нибудь без вашей заботы, волшебных укольчиков и всего что с этим связано! Мы здоровы!
NAFTALIN 2000-2036
давай тогда и про пятую уже, не томи. а где пятая - там и шысятая
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