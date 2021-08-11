Беглов сказал, когда будет четвёртая волна в Петербурге

«Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины», — заявил Александр Беглов 11 августа, комментируя переход ряда больниц Петербурга к штатной работе.



Как писала «Фонтанка», 11 августа госпитализация в Петербурге, которая снижалась с прошлой недели, резко выросла — сразу со 175 до 300 человек в сутки.