Что такое «финтех как сервис». Ищем решение для развития

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







На фоне этого процесса повысился интерес к новым финансовым решениям — в том числе к FaaS. Вместе с компанией ЮKassa «Фонтанка» отвечает на вопросы об этом инструменте для крупных компаний.

Как это расшифровывается?

FaaS — это fintech-as-a-service, финтех как сервис. Финтех — это еще одно сокращение: финансовые технологии. Мы вступаем в область, где сочетаются денежные потоки и новейшие разработки в области IT: программное обеспечение, приложения и другие решения. Сочетаются для того, чтобы легко можно было легко заплатить, оформить возврат, сделать перевод — и все это онлайн.

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Слова «как сервис» означают, что это готовые решения в области финансовых технологий «из коробки» от финтехпровайдера. Заплатил, настроил или кастомизировал, — и все работает. Это и есть FaaS. Финтех-решения помогают бизнесу больше зарабатывать, а компания в это время делает то, что она умеет лучше всего. То есть на сайте принимают карты — и это финтех?

Платеж онлайн — это наиболее простой инструмент, доступный всем. Но сейчас с банковскими картами соперничают альтернативные методы: бесконтактные платежи, электронные кошельки, инвойсинг, социальная коммерция. С этим как раз и поможет финтех — равно как с выпуском собственного Pay, приложений с программой лояльности или кобрендинговых карт.



Фото: unsplash.com Поделиться Поделиться







А зачем это нужно?

В период пандемии россияне привыкли делать покупки и управлять финансами онлайн, оценили, как это удобно, и поняли, что это безопасно. Так что если компания стремится привлечь больше клиентов и удержать позиции на рынке, ей надо внедрять новые инструменты, искать новые каналы продаж, подключать новые платежные методы, запускать программы лояльности. И хорошо бы в процессе не отвлекаться на разработку и поддержку необходимых для этого сервисов. Самым простым выходом тут кажется готовое решение.



FaaS подразумевает, что все вертится вокруг приёма платежей от клиентов. Он позволяет, например, принимать электронные чаевые, выпускать кобрендинговые карты, создавать электронные кошельки для сотрудников. С помощью FaaS можно спланировать сложную инфраструктуру, покрывающую большинство сценариев разной сложности и с разным количеством сервисов, и начать зарабатывать больше.



Фото: unsplash.com Поделиться Поделиться







Маленьким компаниям нужны простые и проверенные решения по приёму денег — например, платежная форма на сайте или оплата через мессенджеры, полагает Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney. Простое решение — создать платежную ссылку в личном кабинете и отправить покупателю удобным для него способом — может существенно повысить доходы. Но бывают и более сложные клиентские пути, и задача финтех-продуктов — помочь бизнесу не терять клиентов в точках сопряжения этапов.

Как найти нужное решение?

В России есть ресурсы в области разработки и IT-технологии мирового уровня. Поэтому как только появился спрос, предложение сразу подтянулось.



Предвидим вопрос: не лучше ли заказать индивидуальную разработку компании-аутсорсеру? Можно, но возникают вопросы качества, настройки и — об этом часто забывают — дальнейшей поддержки и обновления продукта. И совершенно не факт, что выйдет дешевле.



Поделиться Поделиться







Плюсы готового решения для компании, чья основная деятельность не связана с финансами, мы уже описывали, но лучше будет пояснить на примерах.

Крупный агрегатор такси организует перевозки, а все расчеты между клиентами и водителями идут через финтех-инструмент. Салоны красоты не отвлекаются на решение денежных вопросов и спокойно принимают электронные чаевые. Маркетплейсы обеспечивают безопасные для покупателя и продавца сделки, при этом процесс не становится сложнее. Корпорации внедряют брендированные платежные методы или выпускают собственные карты. Все это обеспечивает FaaS.

Мне надо что-то особенное — чем поможет финтех?

Финтех-провайдеры анализируют запросы и требования, чтобы вовремя предложить нужную услугу и упростить жизнь заказчикам. Один из примеров — система сплитования платежей для маркетплейсов: она позволяет автоматизировать расчёты между платформой и поставщиками. Самому магазину остаётся только получать заранее оговоренную комиссию.



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Также уже внедрено решение для расчёта на С2С-платформах — «Безопасная сделка». Это финансовое решение обеспечивает добросовестность сделки между физлицами. Покупатель выбирает и оплачивает товар или услугу. Деньги списываются с карты и поступают на специальный счет. А продавец получает их только после того, как клиент подтвердил, что товар получен или услуга оказана. Если же покупатель высказал претензии к качеству, он получит свои деньги обратно. Основные достоинства этого метода — быстрое внедрение, простая регистрация, разнообразие способов оплаты и прозрачность для всех участников сделки, в том числе для маркетплейса. Кроме того, деньги от сделки не проходят через расчетный счёт посредника, что упрощает документооборот. Таким образом можно продавать что угодно: от повседневных товаров до произведений искусства.

А как же данные пользователей? Их правильное хранение требует массы ресурсов

Если применить надежное решение, то поводов для беспокойства не будет. У финтех-провайдеров есть проверенные методы хранения и защиты личных данных.



Поделиться Поделиться







Убедили: беру! Но как выбрать финтех-провайдера?

При выборе финтех-провайдера следует ориентироваться на несколько параметров:

1. Устойчивость Выбранная платформа должна отвечать в любой момент, не «зависать» и не падать.

2. Безопасность Одна-единственная утечка может существенно навредить репутации компании. Поэтому платформа должна работать в соответствии с банковским законодательством, иметь сертификат стандарта PCI DSS и отвечать стандартам платежных систем в области безопасного хранения данных.

3. Скорость и простота внедрения Чем проще и быстрее применить решение на практике, тем лучше для компании. Поэтому подготовленные, проверенные и автоматически обновляемые библиотеки данных зачастую лучше, чем создание с ноля. 4. Стоимость Хороший продукт не может стоит дёшево, но надо выбирать качественное решение по адекватной цене.

5. Опыт Чем дольше игрок на рынке, тем лучше он понимает чаяния клиентов и тем больше сценариев можно отыграть с его продуктом.

ЮKassa работает в е-коме уже 8 лет, обслуживая более 120 тысяч продавцов. Через неё проходит каждая восьмая транзакция в Интернете. Всё это время компания росла вместе с рынком, поэтому понимает, что нужно клиентам.



*Исследование Data Insight «Интернет-торговля в России 2020» Материал публикуется специально для ЮKassa ООО НКО «ЮМани» Лицензия Банка России № 3510-К

