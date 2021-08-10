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«Несанкционированный вход в аккаунт». Белорусская ассоциация гимнастики объяснила издевательские комментарии о России

Грубый и издевательский комментарий в адрес российских спортсменок появился от имени Белорусской ассоциации гимнастики в Facebook 9 августа. Ассоциация поспешила извиниться и заверила, что случившееся стало результатом несанкционированного доступа к аккаунту.

Комментарий появился под постом олимпийского призера Анны Ризатдиновой с видеокомментарием украинской судьи международной категории по художественной гимнастике Лидии Виноградной. В нем она анализировала результаты личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, которая обошла россиянку Дину Аверину и впервые за 25 лет оставила Россию без золота в этой дисциплине.

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К обсуждению присоединилась Белорусская ассоциация гимнастики с комментарием: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — написали с аккаунта ассоциации.

Позже Белорусская ассоциация гимнастики на своей странице в Facebook объяснила появление грубого высказывания тем, что в их аккаунт в соцсети был осуществлен несанкционированный вход. «Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта», — говорится в сообщении.

«Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», — добавили в ассоциации.

О главном скандале Игр читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

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нельзя не Признать - Александр Григорьевич оказался Крепким орешком! достойно Размазал имперцев в фейсбуке! за ним жители Белоруссии - как за Каменной стеной, в спокойствии и достатке еще много-много лет!
266081655
Обидчивые Вы наши.....
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