«Несанкционированный вход в аккаунт». Белорусская ассоциация гимнастики объяснила издевательские комментарии о России

Грубый и издевательский комментарий в адрес российских спортсменок появился от имени Белорусской ассоциации гимнастики в Facebook 9 августа. Ассоциация поспешила извиниться и заверила, что случившееся стало результатом несанкционированного доступа к аккаунту.



Комментарий появился под постом олимпийского призера Анны Ризатдиновой с видеокомментарием украинской судьи международной категории по художественной гимнастике Лидии Виноградной. В нем она анализировала результаты личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, которая обошла россиянку Дину Аверину и впервые за 25 лет оставила Россию без золота в этой дисциплине.