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Опасный штамм коронавируса выявили в Японии незадолго до Олимпиады. Он может защищаться от антител

За три дня до начала Олимпийских игр в Японии зафиксировали вариацию COVID-19 «лямбда»

«Япония сообщила о случае выявления очень заразного варианта «лямбда» в Токио за три дня до начала Олимпийских игр», — об этом 6 августа сообщает издание Daily Beast.

Японский национальный институт инфекционных заболеваний передал сведения в международную базу данных о COVID-19, однако широкой публике об этом якобы решили не сообщать.

Источник издания уточнил, что вариация вируса была обнаружена при проверке в аэропорту. Собеседник также рассказал, что о произошедшем хотели сообщить после Олимпийских игр.

Власти Японии не прокомментировали информацию о выявлении нового штамма. При этом японские биологи уже изучают «лямбду». По их данным, коронавирус-мутант научился защищаться от антител.

Впервые штамм «лямбда» зарегистрировали в Перу в декабре 2020 года. И официально в России его еще не фиксировали.

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Комментарии (5)

Hans-Christian
Кто может гарантировать, что у меня до конца 19-ого года не было антител к коронавирусу? Может, у многих людей они с рождения.
Откуда я могу знать, что действительно появился новый штамм?
Почему после дельты пропустили эпсилон?
AKo
По идее каждый новый штамм наоборот должен ослабевать, но после вакцинации черт его знает, какие мутации он претерпевает
Аппаратчик мокрой классификации
Главное, чтобы не умел защищаться от "защитных сил"(ТМ)..
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