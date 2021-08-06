Опасный штамм коронавируса выявили в Японии незадолго до Олимпиады. Он может защищаться от антител

«Япония сообщила о случае выявления очень заразного варианта «лямбда» в Токио за три дня до начала Олимпийских игр», — об этом 6 августа сообщает издание Daily Beast.
Японский национальный институт инфекционных заболеваний передал сведения в международную базу данных о COVID-19, однако широкой публике об этом якобы решили не сообщать.
Источник издания уточнил, что вариация вируса была обнаружена при проверке в аэропорту. Собеседник также рассказал, что о произошедшем хотели сообщить после Олимпийских игр.
Власти Японии не прокомментировали информацию о выявлении нового штамма. При этом японские биологи уже изучают «лямбду». По их данным, коронавирус-мутант научился защищаться от антител.
Впервые штамм «лямбда» зарегистрировали в Перу в декабре 2020 года. И официально в России его еще не фиксировали.