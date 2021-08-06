Опасный штамм коронавируса выявили в Японии незадолго до Олимпиады. Он может защищаться от антител

«Япония сообщила о случае выявления очень заразного варианта «лямбда» в Токио за три дня до начала Олимпийских игр», — об этом 6 августа сообщает издание Daily Beast.



Японский национальный институт инфекционных заболеваний передал сведения в международную базу данных о COVID-19, однако широкой публике об этом якобы решили не сообщать.

Источник издания уточнил, что вариация вируса была обнаружена при проверке в аэропорту. Собеседник также рассказал, что о произошедшем хотели сообщить после Олимпийских игр.