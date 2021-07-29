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Японские биологи утверждают, что коронавирус-мутант «лямбда» научился защищаться от антител

Новый штамм коронавируса «лямбда», который уже распространился в тридцати странах, может скрываться от иммунитета и эффективно преодолевать защиту, выяснила группа молекулярных биологов под руководством доцента Токийского университета Кея Сато. Препринт их исследования появился на портале biorxiv 29 июля. Статью пока не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов.

«Лямбда-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», — заявили исследователи.

Впервые штамм «лямбда» зарегистрировали в Перу в декабре 2020 года. И официально в России его еще не фиксировали, в отличие от «дельты», которая вытесняет все другие варианты.

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Комментарии (3)

EveReady
Хм, а почему дельта, дельта +, и сразу лямбда? Непорядок! Эта, где дзета с эпсилоном? )))))
spb7771250
Да когда же это уже наконец кончится?
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