Японские биологи утверждают, что коронавирус-мутант «лямбда» научился защищаться от антител

Новый штамм коронавируса «лямбда», который уже распространился в тридцати странах, может скрываться от иммунитета и эффективно преодолевать защиту, выяснила группа молекулярных биологов под руководством доцента Токийского университета Кея Сато. Препринт их исследования появился на портале biorxiv 29 июля. Статью пока не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов.



«Лямбда-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», — заявили исследователи.