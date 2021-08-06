Учёные выяснили, что люди неправильно понимают жирафов

Исследование Бристольского университета выявило, что жирафы являются сложным социальным видом, и люди прежде неправильно понимали их поведение. Дело в том, что эти африканские парнокопытые, самые высокие наземные животные, — хорошие бабушки.



Как сообщает 6 августа «Газета.Ru» со ссылкой на научный журнал Mammal Review, выяснилось, что жирафы до трети своей жизни проводят «в постпродуктивном состоянии». То есть этот период такой же длинный, как у некоторых других видов, обладающих сложными социальными структурами и совместными уходами, например косаток и слонов.

