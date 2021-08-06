Учёные выяснили, что люди неправильно понимают жирафов

Исследование Бристольского университета выявило, что жирафы являются сложным социальным видом, и люди прежде неправильно понимали их поведение. Дело в том, что эти африканские парнокопытые, самые высокие наземные животные, — хорошие бабушки.
Как сообщает 6 августа «Газета.Ru» со ссылкой на научный журнал Mammal Review, выяснилось, что жирафы до трети своей жизни проводят «в постпродуктивном состоянии». То есть этот период такой же длинный, как у некоторых других видов, обладающих сложными социальными структурами и совместными уходами, например косаток и слонов.
Самки жирафов после менопаузы живут довольно долго и тратят свои силы на то, чтобы помочь вырастить последующие поколения потомства. По отношению к родственникам они проявляют поистине родительскую заботу.
«Самым удивительным для меня является то, что мы до сих пор не осознавали, что жирафы имеют сложную социальную систему. На протяжении десятилетий мы знали о других видах социально сложных млекопитающих, таких как слоны, приматы и китообразные, но сложно объяснить то, как такой харизматичный и известный вид, как жираф, мог быть настолько малоизученным до недавнего времени», — говорит один из авторов исследования, биолог из Школы биологических наук Бристольского университета Зои Мюллер.