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Учёные выяснили, что люди неправильно понимают жирафов

Исследование Бристольского университета выявило, что жирафы являются сложным социальным видом, и люди прежде неправильно понимали их поведение. Дело в том, что эти африканские парнокопытые, самые высокие наземные животные, — хорошие бабушки.

Как сообщает 6 августа «Газета.Ru» со ссылкой на научный журнал Mammal Review, выяснилось, что жирафы до трети своей жизни проводят «в постпродуктивном состоянии». То есть этот период такой же длинный, как у некоторых других видов, обладающих сложными социальными структурами и совместными уходами, например косаток и слонов.

Самки жирафов после менопаузы живут довольно долго и тратят свои силы на то, чтобы помочь вырастить последующие поколения потомства. По отношению к родственникам они проявляют поистине родительскую заботу.

«Самым удивительным для меня является то, что мы до сих пор не осознавали, что жирафы имеют сложную социальную систему. На протяжении десятилетий мы знали о других видах социально сложных млекопитающих, таких как слоны, приматы и китообразные, но сложно объяснить то, как такой харизматичный и известный вид, как жираф, мог быть настолько малоизученным до недавнего времени», — говорит один из авторов исследования, биолог из Школы биологических наук Бристольского университета Зои Мюллер.

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Так как же их правильно понять, если общаются они на частоте ниже 20Гц? А так-то, да, у них большое и очень сильное сердце, за что их обожают дети и.. кардиологи! )
bluxer
Самые удивительные животные.
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