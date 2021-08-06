«Тащат за уши». В Петербурге на выборах в ЗакС зарегистрировали партию РПСС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала на выборах в Законодательное собрание Российскую партию свободы и справедливости (РПСС). Как сообщает 6 августа корреспондент «Фонтанки», решающим стал один голос.



После проверки подписей за выдвижение РПСС графологи нашли только 3% недостоверных автографов избирателей. Тем не менее несколько членов городской избирательной комиссии все равно усомнились, что эти подписи собирались честно.



«Их тянут на выборы за уши. Как только что созданная партия, не имеющая свою работающую структуру, может собрать такое количество подписей, я не знаю. Пикетов на улицах не было, скорее всего, эти подписи собирались на рабочих местах или их рисовали. Я видел один журнал, мне показалось, что определенные строчки были написаны одной рукой», — заявил представитель КПРФ Андрей Беляков.

