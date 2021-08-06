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«Тащат за уши». В Петербурге на выборах в ЗакС зарегистрировали партию РПСС

Горизбирком Петербурга зарегистрировал партию РПСС на выборах в ЗакС

Российскую партию свободы и справедливости зарегистрировали на выборах в ЗакС Петербурга. Ее ведет бывший единоросс депутат Андрей Анохин.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала на выборах в Законодательное собрание Российскую партию свободы и справедливости (РПСС). Как сообщает 6 августа корреспондент «Фонтанки», решающим стал один голос.

После проверки подписей за выдвижение РПСС графологи нашли только 3% недостоверных автографов избирателей. Тем не менее несколько членов городской избирательной комиссии все равно усомнились, что эти подписи собирались честно.

«Их тянут на выборы за уши. Как только что созданная партия, не имеющая свою работающую структуру, может собрать такое количество подписей, я не знаю. Пикетов на улицах не было, скорее всего, эти подписи собирались на рабочих местах или их рисовали. Я видел один журнал, мне показалось, что определенные строчки были написаны одной рукой», — заявил представитель КПРФ Андрей Беляков.

Его поддержала представитель «Единой России» Наргис Ахадова. Она рассказала, что спросила у члена РПСС, где они собирали подписи, и он ей ответил, что в метро.

«У меня есть ответ от руководства метро, что подписей на территории станций не собиралось и собираться не могло», — сказала Ахадова.

Председатель горизбиркома Наталья Чечина на заседании заявила, что она за многопартийную систему, поэтому поддержит регистрацию партии.

В итоге голоса разделились: 8 были за, 6 — против регистрации РПСС. Против выступили представители «Единой России», «Справедливой России», «Яблока», «Партии Роста», КПРФ, а также выдвинутая в горизбирком от муниципалитета Зеленогорска Людмила Боричева.

На выборы в Петербурге партию РПСС ведет бывший единоросс, поругавшийся с однопартийцами, депутат Андрей Анохин. В подлинности сданных его партией подписей ранее усомнилась представительница «Единой России» в петербургском избиркоме Наргис Ахадова. Она заявляла, что практически все подписи написаны одной рукой.

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Комментарии (2)

Эд Хэммет
Реально оппозиционных кандидатов тупо снимают, никак не опираясь на Закон. Фиктивных кандидатов и партии регистрируют с завязанными глазами. Само понятие "выборы" стало почти нецензурным. Кому и зачем нужны такие "выборы"? Легитимности действующей власти они не добавят. Средства, затраченные на эту спецоперацию, лучше раздать нищим. Их становится всё больше.
260882631
РПСС - единственная надежда разбить правящую коалицию едросов, КПРФ и жириновцев. Эти карманные партии АП в едином порыве напринимали уже кучу антинародных законов и останавливаться, похоже, не собираются.
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