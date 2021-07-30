Россиянка, болевшая ковидом почти год, помогла ученым найти интересную мутацию

Как сообщает 30 июля РИА Новости, жительница России 318 дней болела коронавирусом. Ее случай стал самым продолжительным и вызвал интерес у специалистов из Сколтеха, петербургских учреждений и РНИМУ им. Н. И. Пирогова.



Авторы исследования выяснили, что коронавирус, надолго задерживаясь в организме, способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ. Таким образом, пациенты с ослабленным иммунитетом невольно становятся «горячими точками» быстрой эволюции вируса.



«Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться», — рассказали ученые.

