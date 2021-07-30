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Россиянка, болевшая ковидом почти год, помогла ученым найти интересную мутацию

Российские ученые обнаружили мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета. Для этого они изучили случай продолжительной болезни женщины.

Как сообщает 30 июля РИА Новости, жительница России 318 дней болела коронавирусом. Ее случай стал самым продолжительным и вызвал интерес у специалистов из Сколтеха, петербургских учреждений и РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Авторы исследования выяснили, что коронавирус, надолго задерживаясь в организме, способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ. Таким образом, пациенты с ослабленным иммунитетом невольно становятся «горячими точками» быстрой эволюции вируса.

«Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться», — рассказали ученые.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что организм человека может быть устойчив к COVID-19 из-за генетической предрасположенности и сильного иммунитета. Такие случаи, по ее словам, редкость.

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Комментарии (1)

hnk-vvv
У меня сын 8 лет, болел модной инфекцией три месяца, тесты положительные, одни врачи хотели че-то колоть и положить в больницу другие, пока не позвонили главному врачу, в за неделю выписали с болника.
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