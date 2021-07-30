FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

На Олимпиаде в Токио выявлено ещё 27 случаев заражения COVID-19

27 новых случаев коронавируса подтверждено на Олимпиаде-2021

Новые случаи коронавирусной инфекции официально подтверждены ещё у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио. Из них три выявлены у спортсменов, сообщают в пятницу, 30 июля, японские СМИ.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Таким образом, общее число случаев COVID-19 среди людей, которые так или иначе связаны с Олимпиадой-2021, с начала июля достигло 220.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Международном олимпийском комитете не увидели связи между Олимпиадой и ростом числа случаев коронавируса в Токио.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний