На Олимпиаде в Токио выявлено ещё 27 случаев заражения COVID-19

Новые случаи коронавирусной инфекции официально подтверждены ещё у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио. Из них три выявлены у спортсменов, сообщают в пятницу, 30 июля, японские СМИ.



Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Таким образом, общее число случаев COVID-19 среди людей, которые так или иначе связаны с Олимпиадой-2021, с начала июля достигло 220.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Международном олимпийском комитете не увидели связи между Олимпиадой и ростом числа случаев коронавируса в Токио.

