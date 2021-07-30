Россиянин Евгений Рылов 30 июля финишировал первым в финальном заплыве на 200 метров на спине в олимпийском бассейне Токио, принеся отечественной команде девятую золотую медаль. При этом он установил олимпийский рекорд — 1 минута 53,27 секунды.

Вторым с отставанием в 0,88 секунды пришёл американский пловец Райан Мерфи. Бронза — у Люка Гринбанка из Великобритании (+1,45).

Таким образом, Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом: на Играх-2021 ранее он выиграл золото в заплыве на 100 м на спине. Также на его счету — олимпийское серебро в эстафете.



Ещё одну медаль этого утра для России в Токио завоевала Анна Пракатень, которая выиграла серебро в соревновании по академической гребле среди одиночниц.