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Рылов и Колесников выиграли золото и серебро на Олимпиаде в Токио. Это первый успех российских пловцов на Играх за 25 лет

Россияне завоевали золото и серебро в плавании на Олимпиаде-2021

Российский спортсмен Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио. Его результат — 51,98 секунды.

Вторым пришёл ещё один россиянин — Климент Колесников, который проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Бронза досталась американцу Райану Мёрфи (+0,21).

Золото Рылова стало первым для России на Олимпиаде в плавании с 1996 года. 25 лет назад в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Всего на счету сборной России на Олимпиаде в Токио в настоящий момент 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали.

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Комментарии (2)

Wert
Поздравляю ребят. Но, мне почему то наплевать.
Капитан Очевидность2
Американцы вам такого не простят. Через некоторое время опять найдут какую-нибудь неправильную мочу и всё отберут.
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