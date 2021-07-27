Российский спортсмен Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио. Его результат — 51,98 секунды.
Вторым пришёл ещё один россиянин — Климент Колесников, который проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Бронза досталась американцу Райану Мёрфи (+0,21).
Золото Рылова стало первым для России на Олимпиаде в плавании с 1996 года. 25 лет назад в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).
Всего на счету сборной России на Олимпиаде в Токио в настоящий момент 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали.