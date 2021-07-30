Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Интересно будет и в одиночестве, и с друзьями, и даже большой семьёй: узнайте чуть больше о синестезии, пересмотрите «Молодость» Соррентино или послушайте оперу, не выходя из дома.

Актуальное

Классика дойдёт до всех онлайн

До 7 августа, 12+

В Петербурге в онлайн-формате проходит фестиваль «Опера — всем». Пятничным вечером прямая трансляция будет идти с луга перед Елагиноостровским дворцом: прозвучит «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти. Сюжет о влюблённых, быть которым вместе мешает старый богатый холостяк и его амбиции, исполнят в стиле итальянского кино середины XX века. На сцене — хор театра «Мюзик-холл», солисты: Николай Каменский, Анна Викулина, Тигрий Бажакин, Борис Степанов, Сергей Чепурко. За исполнение музыки отвечает оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга».



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Мариинском театре ставят опыты над Гофманом

30 июля в19:30, 31 июля в 13:00, 19:30, 12+

На второй сцене Мариинского театра — премьера постановки молодого американского режиссёра Дэниела Кругликова «Сказки Гофмана». Вместе с художником и сценографом Иманолем Персе он переработал историю о трёх влюблённостях писателя-классика: в отличие от оригинального варианта, где, согласно сюжету, Гофман вспоминает о своих приключениях, сидя в шумной таверне, в этот раз вселенную «Сказок» выстроят в лечебнице для разбитых сердец. «Герой окружен врачами, пациентами и персонажами, которых сотворило его сознание. Под действием лекарств он погружается в мир собственных душевных травм, где стираются границы между воспоминаниями и грезами, реальностью и фантасмагорией», — описывают задумку в театре. Дирижёром премьерных показов станет Валерий Гергиев.



На свежем воздухе

Подняться над обыденностью

31 июля, 14:00, 6+

Куратор арт-пространства «Бенуа 1890» Анастасия Пронина приглашает детей и взрослых прогуляться по саду Бенуа на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов, чтобы узнать об истории места. Одна из главных фишек этой встречи — возможность подняться на башню Дачи Бенуа и взглянуть на сад и его окрестности оттуда.



Лилии и флоксы разукрасили Ботанический

До 1 августа, 6+

Ботанический сад проводит выставку флоксов. Десятки необычных сортов для горожан выставляют в павильоне «Зелёный домик». Свои цветы покажут садоводы, увлекающиеся селекцией флоксов далеко не первый год. Кстати, в выходные 31 июля и 1 августа поход на эту выставку можно совместить с осмотром лилий, которые продолжают цветение, а также с посещением фестиваля «Иммигранты Нового Света». Последний посвящен растениям из Америки и идет только два дня. Ну а чтобы было веселее, вход для горожан в костюмах шерифов, ковбоев и индейцев — бесплатный.



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться







В музейных залах

Пейзажи облекают в форму в Русском музее

С 29 июля до 30 сентября, 6+

На новой выставке в Мраморном дворце зрителям предлагается сосредоточиться на «Пейзаже в скульптуре. Скульптуре в пейзаже». Кураторы собрали в залах больше 130 экспонатов как из собрания музея, так и из частных коллекций. Интерес к теме вызван тем, что ещё до второй половины XX века к натюрмортам и пейзажам художники обращались лишь в рамках живописи и графики — произведений в камне в виде домов или же целых улиц до этого времени будто бы не существовало.



Италия оживёт на фотографиях своих мастеров

С 30 июля по 19 сентября, 0+

В «Росфото» предлагают оценить мастерство больше чем 75 итальянских фотографов, снимавших свою страну в последние полтора столетия. В новой экспозиции работы основателей старейшей из ещё существующих фотографических компаний мира — братьев Алинари — соседствуют со снимками Джорджо Ростера, Джованни Крупи, Габриэле Базилико, современных мастеров. У посетителей красоту «итальянской светописи» в полной мере получится оценить, пройдя через три раздела: «Пейзаж», «Труды» и «Лица».



Микеле Вестрини. Мечтая о корсарах, терраса Масканьи, Ливорно, 1958, Архив Алинари / архив Лейсса Фото: предоставлено «Росфото» Поделиться Поделиться







Цвет и музыку объединит синестет

С 30 июля до 13 августа, 6+

«Я вижу музыку. Я слышу цвета. Я ощущаю текстуру взглядом. Я чувствую вкус звука», — рассказывает художница Мария Усова и добавляет: это не фантазия и не галлюцинации, просто она — синестет. Пытаясь передать окружающим, как живётся, когда каждый звук и тональность ассоциируется с определённым цветом, который словно вспыхивает в сознании, автор взяла за основу свои фотографии и нанесла на них краску. Каждое пятно характеризует отрывок того или иного музыкального произведения. Все упомянутые мелодии кураторы загрузили в аудиогид. Выставка проходит в пространстве «Ателье Без Зеркал».



Послушать музыку

«Акусматика» разразится в Александринском театре

До 1 августа, 12+

На Новой сцене Александринского театра все выходные поют громкоговорители. Трехдневный фестиваль электронной пространственной музыки «Акусмониум» стартует в пятницу. В программе не только концерты, но и встречи с именитыми музыкантами. Среди спикеров будут композитор, профессор звукорежиссуры в Сорбонне Диего Лоса, а также Катарина Клемент — мультижанровый композитор и исполнитель из Австрии. Общее название серии встреч происходит от слова «акусматика» — именно так называется один из экспериментальных музыкальных жанров ХХ века.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







На Невском сыграют редкое из Бетховена

1 августа, 21:00, 6+

Редко исполняемой мессой до мажор Бетховена в воскресенье откроется второй фестиваль «Музыкальные академии в базилике св. Екатерины» на Невском проспекте. Произведение публике представят «Петербург-концерт» и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера. Мессу Бетховен написал в 1807 году по заказу принца Николая Эстерхази II.



На экране

Скала Джонсон и Эмили Блант — в опасном трипе

С 29 июля, 6+

В кинотеатрах вышел «Круиз по джунглям» от студии Disney: герои Дуэйна Джонсона и Эмили Блант отправляются в путешествие, чтобы найти фантастическое дерево жизни. Осовремениванием избитого жанра занимался Жауме Кольет-Серра, известный среди прочего по ужастику «Дитя тьмы».

Автор: Youtube.com/<a href="https://www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ" target="_blank" class="io-leave-page _">iVideos</a>

Гнев и его последствия — в «Красотке на взводе»

С 29 июля, 18+

Героиня Кейт Бекинсейл в «Красотке на взводе» абсолютно не умеет управлять гневом, и это доставляет ей много хлопот. В попытках преодолеть себя она обращается к специалисту, и тот надевает на неё специальный жилет, который бьёт женщину током, с переменным успехом подавляя вспышки ярости. Но всё меняется, когда погибает парень героини: теперь её мечта — отомстить, и самоконтроль тут уже лишний.



Фото: vlgfilm.ru Поделиться Поделиться







Брюс Уиллис снова в форме

С 29 июля, 18+

Тем, кто соскучился по Брюсу Уиллису, стоит посмотреть боевик «За гранью жизни». В картине его герой — отставной коп, который спасает незнакомку от молодых и коррумпированных коллег. Девушку угораздило увидеть, как один из правоохранителей насмерть забил человека.



Автор: Youtube.com/ <a href="https://www.youtube.com/channel/UCwRvbLXj_kcAireIrqsBHCw" target="_blank" class="io-leave-page _">ChannelParadiseGroup</a>

«Паровоз генерал» — один раз в кино

30 июля, 19:30, 18+

Актёр Бастер Китон — одна из главных звёзд немого кино. В «Родине» пятничным вечером есть возможность посмотреть фильм «Паровоз генерал» 1929 года выпуска с Китоном в главной роли. Он играет молодого человека Джонни, который не попал в армию Конфедерации и теряет девушку. Впрочем, юноша не сдаётся и занимает себя тем, что объявляет войну угонщикам поездов.

«Молодостью» насладятся в роскошном интерьере

1 августа, 18:00, 18+

«Молодость» — фильм, который самое место смотреть на большом экране посреди Дворцовой площади или как минимум в особняке. Во втором своём англоязычном фильме в 2015 году Паоло Соррентино собрал целый ворох звёзд первой величины. От Майкла Кейна до Харви Кейтеля. По сюжету два друга, прославленный композитор и оскароносный режиссер, удаляются от мирской суеты на курорт в Альпы, нежатся на лужайках и ведут долгие и серьёзные разговоры. В пространстве Third Place о картине и её значении больше расскажут критики Ксения Ильина и Ксения Лаевская. Вечер на Литейном устраивают совместно с кинокомпанией A-One.



Фото: avrora.spb.ru Поделиться Поделиться







Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

