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Посетителей Ботсада ждут лилии и флоксы

Традиционная выставка флоксов пройдёт в Ботаническом саду с 29 июля по 1 августа. В павильоне «Зелёный домик» можно будет увидеть сорта российских селекционеров флоксов — Юрия Репрева и Елены Константиновой.

Фото: pixabay.com
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Культивировать флоксы — североамериканские луговые растения — начали больше двух веков назад, за это время цветы стали крупнее и ярче, сегодня их — обычно ярко-розовые и фиолетовые — видно на каждой клумбе. В России селекцией флоксов занялись в 30-е годы XX века, сегодня у нас представлены лучшие мировые сорта.

Во время выставки можно приобрести посадочный материал, чтобы редкие сорта флоксов украшали и ваш участок.

Также в парке с 24 июля будет проходить выставка «Петербургские лилии» — как раз рядом с Зелёным домиком и детской площадкой, вдоль оранжереи. Там будут растения из коллекций Сергея Садова и Светланы Грачевой, цвести лилии будут около двух недель.

Выставка «Мир флоксов» пройдёт в Зелёном домике с 29 июля по 1 августа, «Петербургские лилии» — с 24 июля до окончания цветения.

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Анастасия Семенович

Фото: pixabay.com

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