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Брюс Уиллис окажется за гранью жизни — и в кинотеатрах

Фото: paradisegroup.ruparadisegroup.ru
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В четверг, 29 июля, на киноэкраны выйдет «За гранью жизни» — боевик с Брюсом Уиллисом в главной роли. Это фильм про обычную девушку (ее играет Джейми Кинг из серии «План побега»), которая отправляется в лес, чтобы развеять прах покойного родителя. Однако по дороге она видит, как полицейский насмерть забивает какого-то мужчину. Очень быстро и сама барышня оказывается мишенью для местных коррумпированных копов, которые заметают следы. И вот тут на арену выходит герой Уиллиса, пенсионер, бывший полицейский, который решает помочь своей новой знакомой сразиться с бандитами в погонах.

В Штатах картины вышла только на видео и стримингах — но русская публика Уиллиса по-прежнему любит, ценит его былые заслуги, поэтому, в отличие от Америки, здесь «За гранью» будет идти еще и в кинотеатрах.

18+

Иван Чувиляев

Фото: paradisegroup.ruparadisegroup.ru

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