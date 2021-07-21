В «Росфото» покажут полтора века «итальянской светописи»

Более ста двадцати работ итальянских фотографов покажет «Росфото» на выставке «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии». Зрителей ждут жар и прохлада, север и юг, старинные и совсем новые снимки.

Организаторы признаются, что намеренно не приводили выставку к одному знаменателю и представят очень разные вещи. Мастера из разных поколений снимали горные вершины в снегу и горячие от солнца каменные улицы Апеннин.

Вы увидите работы более чем семидесяти пяти фотографов, снимавших Италию в последние полтора столетия, среди них — братья Алинари, Джорджо Ростер, Джованни Крупи, Витторио Селла, Франко Фонтано, Габриэле Базилико и другие. Выставка предлагает оценить эстетику «итальянской светописи» через три раздела: «Пейзаж», «Труды» и «Лица».

Италия всегда привлекает эстетикой и контрастами (Севера и Юга, например), и в условиях пандемии выставка итальянских фотографов вместе с экспозицией Проторенессанса в Эрмитаже напомнит об итальянском отношении к красоте и форме.



Выставка «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии» пройдёт с 30 июля по 19 сентября.



0+



Анастасия Семенович

