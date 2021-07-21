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В «Росфото» покажут полтора века «итальянской светописи»

Более ста двадцати работ итальянских фотографов покажет «Росфото» на выставке «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии». Зрителей ждут жар и прохлада, север и юг, старинные и совсем новые снимки.

Микеле Вестрини. Мечтая о корсарах, терраса Масканьи, Ливорно, 1958, Архив Алинари / архив Лейсса
Микеле Вестрини. Мечтая о корсарах, терраса Масканьи, Ливорно, 1958, Архив Алинари / архив ЛейссаФото: предоставлено «Росфото»
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Организаторы признаются, что намеренно не приводили выставку к одному знаменателю и представят очень разные вещи. Мастера из разных поколений снимали горные вершины в снегу и горячие от солнца каменные улицы Апеннин.

Франко Фонтана. Пейзаж, Апулия, 1987
Франко Фонтана. Пейзаж, Апулия, 1987Фото: предоставлено «Росфото»
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Вы увидите работы более чем семидесяти пяти фотографов, снимавших Италию в последние полтора столетия, среди них — братья Алинари, Джорджо Ростер, Джованни Крупи, Витторио Селла, Франко Фонтано, Габриэле Базилико и другие. Выставка предлагает оценить эстетику «итальянской светописи» через три раздела: «Пейзаж», «Труды» и «Лица».

Италия всегда привлекает эстетикой и контрастами (Севера и Юга, например), и в условиях пандемии выставка итальянских фотографов вместе с экспозицией Проторенессанса в Эрмитаже напомнит об итальянском отношении к красоте и форме.

Выставка «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии» пройдёт с 30 июля по 19 сентября.

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Анастасия Семенович

Микеле Вестрини. Мечтая о корсарах, терраса Масканьи, Ливорно, 1958, Архив Алинари / архив Лейсса
Микеле Вестрини. Мечтая о корсарах, терраса Масканьи, Ливорно, 1958, Архив Алинари / архив ЛейссаФото: предоставлено «Росфото»
Франко Фонтана. Пейзаж, Апулия, 1987
Франко Фонтана. Пейзаж, Апулия, 1987Фото: предоставлено «Росфото»

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