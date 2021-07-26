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Регистрация на «Фонтанка-SUP» закрыта

Завершилась регистрация участников на «Фонтанка-SUP». Подать заявки на участие успели граждане восьми стран и более 70 городов России — от Калининграда до Владивостока.

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Всех успевших зарегистрироваться на официальном сайте события «Фонтанка-SUP» мы ждем 31 июля с восьми утра в стартовом городке на набережной Мойки (напротив павильона Росси) у Марсова поля, чтобы в очередной раз совершить увлекательное путешествие на падлбордах по рекам и каналам под девизом: «В Питере — плыть!»

Здесь вы найдете подробную информацию про маршрут и тайминг.

Напоминаем, что в этом году проход на территорию стартового городка открыт только для участников заплыва, прошедших электронную регистрацию, при наличии в электронном или бумажном виде одного из трех документов:

— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;

— сертификата вакцинации;

— справки о перенесенном заболевании (COVID-19).

Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут. Приносим извинения за возможные неудобства.

Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску и социальную дистанцию.

Партнеры «Фонтанка-SUP-2021»:

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
Life партнер — GloraX Life
Командный партнер — Setl Group
ТВ-партнер — ТНТ

Партнеры:

Сервис доставки «Лента Онлайн»

Группа «Эталон»

РСТИ (Росстройинвест)

Компания «Формула Теннис-Хоккей»

DIDRIKSONS

Кондитерская «Тройка»

World Class

Архыз Сервис

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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Комментарии (1)

Вячеслав Загорский
Что-то я не понял что за бред? Ещё 5 дней до заплыва а регистрация уже закончена! Только о наличии Sup-досок успел узнать...
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