Регистрация на «Фонтанка-SUP» закрыта

Всех успевших зарегистрироваться на официальном сайте события «Фонтанка-SUP» мы ждем 31 июля с восьми утра в стартовом городке на набережной Мойки (напротив павильона Росси) у Марсова поля, чтобы в очередной раз совершить увлекательное путешествие на падлбордах по рекам и каналам под девизом: «В Питере — плыть!»

Здесь вы найдете подробную информацию про маршрут и тайминг.

Напоминаем, что в этом году проход на территорию стартового городка открыт только для участников заплыва, прошедших электронную регистрацию, при наличии в электронном или бумажном виде одного из трех документов: