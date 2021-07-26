Регистрация на «Фонтанка-SUP» закрыта

Всех успевших зарегистрироваться на официальном сайте события «Фонтанка-SUP» мы ждем 31 июля с восьми утра в стартовом городке на набережной Мойки (напротив павильона Росси) у Марсова поля, чтобы в очередной раз совершить увлекательное путешествие на падлбордах по рекам и каналам под девизом: «В Питере — плыть!»
Здесь вы найдете подробную информацию про маршрут и тайминг.
Напоминаем, что в этом году проход на территорию стартового городка открыт только для участников заплыва, прошедших электронную регистрацию, при наличии в электронном или бумажном виде одного из трех документов:
— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;
— сертификата вакцинации;
— справки о перенесенном заболевании (COVID-19).
Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут. Приносим извинения за возможные неудобства.
Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску и социальную дистанцию.
Партнеры «Фонтанка-SUP-2021»:
Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
Life партнер — GloraX Life
Командный партнер — Setl Group
ТВ-партнер — ТНТ
Партнеры:
Сервис доставки «Лента Онлайн»
Компания «Формула Теннис-Хоккей»