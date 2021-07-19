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«Фонтанка-SUP-2021»: маршрут и тайминг

31 июля любители сапсёрфинга из пяти стран и 50 городов России и зарубежья в шестой раз соберутся в Петербурге на «Фонтанка-SUP», чтобы пройти более 9 километров по рекам и каналам в центре города.

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В этом году маршрут принципиально не изменился. Сапсёрферы спускаются на воду из стартового городка между 1 и 2-м Садовыми мостами на набережной Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси). Далее — Фонтанка, акватория Крюкова канала, канал Грибоедова и возвращение к месту старта — на набережную Мойки.

Напоминаем, что регистрация «Фонтанка-SUP» проходит на сайте fontankasup.ru до 26 июля.

  • 31 июля с 8 утра в стартовом городке (вход со стороны 2-го Садового моста) начнет свою работу служба регистрации.

Участники «Фонтанка-SUP» по документу, удостоверяющему личность, получат в одной из палаток регистрации памятку участника и стартовый номер, который дает возможность воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах. Сапсёрферы с платным пакетом получат также номер от камеры хранения и свой мерч — футболку и нашивку феста.

На время проведения мероприятия все участники застрахованы от несчастного случая у официального партнера — Страховой компании «Двадцать первый век» и до конца лета могут воспользоваться специальным промокодом участника фестиваля*.

!!! Вход на фестиваль в этом году будет разрешён только участникам заплыва, прошедшим электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде):

— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;

— или сертификата вакцинации;

— или справки о перенесенном заболевании (COVID-19).

Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут.

Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску, перчатки и социальную дистанцию.

  • С 9:00 водное пространство маршрута «Фонтанка-SUP-2021» будет перекрыто для движения судов, а участники SUP-феста начнут спуск на воду в зоне старта (наб. Мойки).

!!! «Напоминалка» для тех, кто решил побороться за призы в наших конкурсах:

с 8:00 до 11:00 не забудьте отправить сообщение с ФИО, названием конкурса и фотографией (где четко видно номер участника, доску или костюм, претендующие на победу в той или иной номинации) в WhatsApp, который будет указан в памятке. Либо с 8:00 до 10:00 подойти к пресс-волу в стартовом городке, чтобы вас сфотографировали и взяли данные для конкурсов.

  • В 9:45 участников ждет общая разминка на воде;
  • Ровно в 10 часов утра — торжественное открытие «Фонтанка-SUP»;
  • Время старта заплыва — 10:20.

Маршрут пройдет под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Далее под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.

Тех, кто устал на набережной Крюкова канала, 28 с 11:00 до 13:30 будет ждать специальный автобус. Он довезет сошедших с дистанции и их доски до стартового городка.

  • В 13:00 участники должны полностью освободить воду и приготовиться получать призы и подарки от партнеров события за победу в конкурсах.
  • В это же время (13:00) на главной сцене пройдет шоу — дефиле финалисток «Мисс SUP» и награждение королевы «Фонтанка-SUP-2021». Кстати, пока вы еще можете повлиять на ход голосования.
  • В 14:00 на сцену выйдут победители остальных конкурсов «Фонтанка-SUP».

Партнеры «Фонтанка-SUP»:

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway

*Участники «Фонтанка SUP» могут до конца лета воспользоваться скидкой 15% на онлайн-продукты компании «Двадцать первый век» по добровольным видам страхования по промокоду SUPFEST2021.

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году он состоится 31 июля, при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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