«Фонтанка-SUP-2021»: маршрут и тайминг

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В этом году маршрут принципиально не изменился. Сапсёрферы спускаются на воду из стартового городка между 1 и 2-м Садовыми мостами на набережной Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси). Далее — Фонтанка, акватория Крюкова канала, канал Грибоедова и возвращение к месту старта — на набережную Мойки. Напоминаем, что регистрация «Фонтанка-SUP» проходит на сайте fontankasup.ru до 26 июля. 31 июля с 8 утра в стартовом городке (вход со стороны 2-го Садового моста) начнет свою работу служба регистрации. Участники «Фонтанка-SUP» по документу, удостоверяющему личность, получат в одной из палаток регистрации памятку участника и стартовый номер, который дает возможность воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах. Сапсёрферы с платным пакетом получат также номер от камеры хранения и свой мерч — футболку и нашивку феста.

На время проведения мероприятия все участники застрахованы от несчастного случая у официального партнера — Страховой компании «Двадцать первый век» и до конца лета могут воспользоваться специальным промокодом участника фестиваля*. !!! Вход на фестиваль в этом году будет разрешён только участникам заплыва, прошедшим электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде): — ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;

— или сертификата вакцинации;

— или справки о перенесенном заболевании (COVID-19).

Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут.

Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску, перчатки и социальную дистанцию. С 9:00 водное пространство маршрута «Фонтанка-SUP-2021» будет перекрыто для движения судов, а участники SUP-феста начнут спуск на воду в зоне старта (наб. Мойки). !!! «Напоминалка» для тех, кто решил побороться за призы в наших конкурсах:



с 8:00 до 11:00 не забудьте отправить сообщение с ФИО, названием конкурса и фотографией (где четко видно номер участника, доску или костюм, претендующие на победу в той или иной номинации) в WhatsApp, который будет указан в памятке. Либо с 8:00 до 10:00 подойти к пресс-волу в стартовом городке, чтобы вас сфотографировали и взяли данные для конкурсов. В 9:45 участников ждет общая разминка на воде; Ровно в 10 часов утра — торжественное открытие «Фонтанка-SUP»; Время старта заплыва — 10:20. Маршрут пройдет под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Далее под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.

Тех, кто устал на набережной Крюкова канала, 28 с 11:00 до 13:30 будет ждать специальный автобус. Он довезет сошедших с дистанции и их доски до стартового городка.