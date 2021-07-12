Голосуем за «Мисс SUP — 2021». Тебе решать, кто станет королевой «Фонтанка-SUP»

Проголосовать за одну из конкурсанток можно только один раз. Голосование продлится до 26 июля включительно.
Голосуй за «Мисс SUP — 2021»
Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
Все финалистки конкурса получат подарки от партнеров фестиваля. А главный приз — крутой надувной аэромассажный СПА-бассейн от SUP-партнера фестиваля компании Bestway — достанется победительнице.
С момента основания в 1994 году компания Bestway занимается производством инновационной продукции для спорта и отдыха. Товары Bestway можно купить более чем в 110 странах на шести континентах мира.
Подробнее о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP», маршруте, конкурсах, партнёрах SUP-феста и последних новостях события читайте в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и в социальных сетях события:
- На странице в ВК;
- На странице в ФБ;
- В инстаграме fontankasup.
Партнеры VI Международного фестиваля «Фонтанка-SUP»
Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway