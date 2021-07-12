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Голосуем за «Мисс SUP — 2021». Тебе решать, кто станет королевой «Фонтанка-SUP»

34 конкурсантки, приславшие свои фотографии на конкурс «Мисс SUP — 2021», поборются за выход в полуфинал самого жаркого конкурса «Фонтанка-SUP». Многое зависит от читателей «Фонтанки» — именно им предстоит выбрать путем голосования 10 прекрасных любительниц сапсёрфинга, которые 31 июля примут участие в финальном дефиле на главной сцене фестиваля.

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Проголосовать за одну из конкурсанток можно только один раз. Голосование продлится до 26 июля включительно.

Голосуй за «Мисс SUP — 2021»

Результаты будут опубликованы по завершении опроса.

Бабаева Маргарита
Бабаева Светлана
Беляева Кира
Березина Татьяна
Борисик Анна
Бутусова Валентина
Васильева Ирина
Величкина Юлия
Воробьева Анна
Высоких Ангелина
Галеева Венера
Гермагенова Юлия
Глухачева Мария
Горбунова Мария (сверху)
Городецкая Анна
Григорьева Юлия
Голубева Екатерина
Дмитриева Алена
Ершова Наталья
Жёлтикова Татьяна
Зуб Екатерина
Исаева Алёна
Казакевич Дария
Каминская Ольга
Кучеренко Евгения (сверху)
Киселева Оксана
Киселева Светлана
Красилова Светлана
Кретова Ксения
Кудряшова Анна
Кунич Инга
Колесник Юлия
Крукович Александра
Минеева Анастасия
Марейчева Евгения
Пьянкова Мария
Сбойнова Антонина
Смолева Юлия
Устинова Елена
Цыганкова Юлия
Шмакова Нелли
Юсьян Евгения

Все финалистки конкурса получат подарки от партнеров фестиваля. А главный приз — крутой надувной аэромассажный СПА-бассейн от SUP-партнера фестиваля компании Bestway — достанется победительнице.

С момента основания в 1994 году компания Bestway занимается производством инновационной продукции для спорта и отдыха. Товары Bestway можно купить более чем в 110 странах на шести континентах мира.

Подробнее о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP», маршруте, конкурсах, партнёрах SUP-феста и последних новостях события читайте в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и в социальных сетях события:

  • На странице в ВК;
  • На странице в ФБ;
  • В инстаграме fontankasup.

Партнеры VI Международного фестиваля «Фонтанка-SUP»

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway

Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» уже в шестой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году — при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля «В Питере — плыть!». За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Также напоминаем, что участие в фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP» бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля. Предусмотрен и вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности есть на сайте фестиваля.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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Комментарии (9)

Cashmare
вторая планета солнечной системы, шесть букв, плюс один голос от меня и пожелание удачи )
alexadmin
А где фотки пузатых мужиков, которые на время фотосессии решили идентифицировать себя как мисс? Не в тренде!
Mash
На фоне елки самая ржачная))))
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