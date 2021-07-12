Голосуем за «Мисс SUP — 2021». Тебе решать, кто станет королевой «Фонтанка-SUP»

Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» уже в шестой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году — при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля «В Питере — плыть!». За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.



Также напоминаем, что участие в фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP» бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля. Предусмотрен и вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности есть на сайте фестиваля.



Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.