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Боевик «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли

Фото: vlgfilm.ru
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29 июля в кино начнут показывать «Красотку на взводе», мощный и эффектный боевик с Кейт Бекинсейл в главной роли. Звезда «Другого мира» здесь играет девушку с небольшой особенностью: она не может управлять гневом. Для нее это задача такая трудная, что приходится носить специальный жилет, который в момент вспышек ярости бьет ее током. Но все меняется, когда героиня переживает гибель бойфренда, — она решает жилет спрятать подальше и выпустить своих демонов наружу.

Мало того, что в этом боевике в качестве центрального персонажа выступает хрупкая барышня — его еще и сняла женщина, Таня Уэнкслер (более всего известная по задиристой комедии «Без истерики!»). Так что есть все основания полагать, что нам предстоит увидеть женский взгляд на знакомый и вечно популярный формат.

18+

Иван Чувиляев

Фото: vlgfilm.ru

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