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«Да или да?» Баскетболистку Логунову после финала на Олимпиаде позвали замуж

Баскетболистке Екатерине Логуновой сделали предложение в аэропорту Шереметьево

Баскетболистка Екатерина Логунова вернулась в Россию серебряным призёром Олимпийских игр в Токио и получила предложение руки и сердца. Молодой человек встретил её с букетом и кольцом в аэропорту.

Логунова вместе с другими членами сборной России по баскетболу 29 июля прилетела в Шереметьево. Видео встречи спортсменки и её избранника Владимира Черемисина опубликовано в соцсетях.

Женская сборная вышла в финал и 28 июля завоевала серебро дебютного в истории Олимпийских игр турнира по стритболу — уличного варианта баскетбола, в котором команды играют в формате три на три на одно кольцо. Мужская команда также увозит из Токио серебряную медаль.

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Комментарии (3)

260602101
какой то МЕЛКИЙ жених
266081655
А ежели бы не вернулась призёром? Не предложил бы руки и сердца? Сомнительный избранник какой-то.....
shushu
сестры Фролкины тоже ничего такие
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