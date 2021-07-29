Баскетболистка Екатерина Логунова вернулась в Россию серебряным призёром Олимпийских игр в Токио и получила предложение руки и сердца. Молодой человек встретил её с букетом и кольцом в аэропорту.
Логунова вместе с другими членами сборной России по баскетболу 29 июля прилетела в Шереметьево. Видео встречи спортсменки и её избранника Владимира Черемисина опубликовано в соцсетях.
Женская сборная вышла в финал и 28 июля завоевала серебро дебютного в истории Олимпийских игр турнира по стритболу — уличного варианта баскетбола, в котором команды играют в формате три на три на одно кольцо. Мужская команда также увозит из Токио серебряную медаль.