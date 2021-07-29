«Человек был пьян». Хозяин автомобиля-убийцы, насмерть задавившего прохожего в Кронштадте, не забыл про ручник

Водитель рассказал подробности самопроизвольного наезда автомобиля на пешехода в Кронштадте.



Китайский кроссовер, самовольно покатившийся на пешехода в Кронштадте, стоял на ручнике. Об этом «Фонтанке» сообщил владелец автомобиля Алексей 29 июля.

Накануне Changan CS35 был припаркован на склоне на улице Восстания под большим углом. Автомобиль толкнул прохожего, который, по словам Алексея, «не захотел вылезать». «Человек был пьян», — уточнил автовладелец.

От полученных травм мужчина скончался. 46-летний владелец автомобиля работал в пожарно-спасательной службе, сейчас вышел на пенсию.