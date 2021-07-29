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В Кронштадте водитель пренебрёг правилом ручника. Китайский кроссовер насмерть раздавил пешехода

Автомобиль без водителя насмерть сбил пешехода в Кронштадте

Пешеход погиб под колёсами китайского кроссовера в Кронштадте. Автомобиль покатился произвольно.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, накануне вечером 46-летний водитель припарковал автомобиль Changan CS35 у своего дома на улице Восстания. Мужчина не поставил кроссовер на ручник и ушёл отдыхать.

Автомобиль покатился со склона и задавил 36-летнего пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Комментарии (6)

265947515
46 лет, а управлять авто так и не научился. Судя по всему авто на автомате, а эта штука мозги напроч выключает, там главное на педаль жать, думать не надо.
AksenovYuriy
Интересно продолжение, что будет с водителем. Неприятная ситуация, то ли карма в действии, толи преступная халатность. По хорошему судить водилу так же, как если бы он его намеренно давил.7
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