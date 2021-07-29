Пешеход погиб под колёсами китайского кроссовера в Кронштадте. Автомобиль покатился произвольно.
Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, накануне вечером 46-летний водитель припарковал автомобиль Changan CS35 у своего дома на улице Восстания. Мужчина не поставил кроссовер на ручник и ушёл отдыхать.
Автомобиль покатился со склона и задавил 36-летнего пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
В Кронштадте водитель пренебрёг правилом ручника. Китайский кроссовер насмерть раздавил пешехода
Автомобиль без водителя насмерть сбил пешехода в Кронштадте
Пешеход погиб под колёсами китайского кроссовера в Кронштадте. Автомобиль покатился произвольно.