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«Это был звиздец какой-то»: бывший мэр Иркутска переоделся в солиста Little Big и станцевал под UNO на Байкале

Экс-глава Иркутска Виктор Кондрашов записал «ответ» солисту петербургской группы Little Big Илье Прусикину, раскритиковавшему качество воды в озере Байкал.

Как сообщает 29 июля издание «Байкал 24», бывший мэр Иркутска, а ныне зампредседателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов исполнил пародию на песню UNO петербургской группы Little Big. Чиновник станцевал в образе солиста коллектива Ильи Прусикина и принес извинения сибирякам от имени музыканта за критику воды в Байкале.

«Уважаемые сибиряки, извините, если я кого-то обидел или задел чьи-то чувства. На самом деле у вас самая сладкая и чистая вода в мире. Это просто была пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал», — говорит Кондрашов.

В конце бывший мэр резюмирует: «Ну это был звиздец какой-то. Зато ответочка получилась».

Автор: Байкал 24

Ранее во время поездки на Байкал Илья Прусикин выложил в Instagram видео, где с иронией высказался о желтой воде: «Это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей». По данным СМИ, это была пыльца, которую прибило к берегу.

Как писала «Фонтанка», солист Little Big также делился другими ироничными роликами об отдыхе в России. Так, в видео, снятом с нарочито устаревшими спецэффектами, он рассказал о несуществующем «санатории «Ласточка» на Лазурном берегу реки Обь», куда гостей «донесет комфортабельный автобус ЛИАЗ». Ехать именно туда певец посоветовал, коль скоро турфирмы в стране «закрываются одна за другой», а отдых за границей «становится слишком дорогим».

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Комментарии (2)

hal9000
В конце клипа надо было пернуть ...
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