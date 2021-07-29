«Это был звиздец какой-то»: бывший мэр Иркутска переоделся в солиста Little Big и станцевал под UNO на Байкале

Как сообщает 29 июля издание «Байкал 24», бывший мэр Иркутска, а ныне зампредседателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов исполнил пародию на песню UNO петербургской группы Little Big. Чиновник станцевал в образе солиста коллектива Ильи Прусикина и принес извинения сибирякам от имени музыканта за критику воды в Байкале.



«Уважаемые сибиряки, извините, если я кого-то обидел или задел чьи-то чувства. На самом деле у вас самая сладкая и чистая вода в мире. Это просто была пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал», — говорит Кондрашов.

