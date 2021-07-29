FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

У России ещё одна медаль. Бронзу Олимпиады завоевал наш пловец Климент Колесников

Россиянин Колесников выиграл бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем

Российский пловец Климент Колесников 29 июля стал бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Токио, финишировав третьим на дистанции 100 метром вольным стилем. Он преодолел её за 47,44 секунды.

Золото в этой дисциплине завоевал американец Калеб Дрессел, установивший новый олимпийский рекорд — 47,02 секунды. Вторым пришёл австралиец Кайл Чалмерс, уступивший победителю шесть сотых секунды.

Отметим, что для Колесникова эта медаль стала уже второй на Олимпиаде-2021. Ранее он выиграл серебро в заплыве на 100 м на спине.

В настоящий момент у российской сборной 25 медалей — 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний