Российский пловец Климент Колесников 29 июля стал бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Токио, финишировав третьим на дистанции 100 метром вольным стилем. Он преодолел её за 47,44 секунды.
Золото в этой дисциплине завоевал американец Калеб Дрессел, установивший новый олимпийский рекорд — 47,02 секунды. Вторым пришёл австралиец Кайл Чалмерс, уступивший победителю шесть сотых секунды.
Отметим, что для Колесникова эта медаль стала уже второй на Олимпиаде-2021. Ранее он выиграл серебро в заплыве на 100 м на спине.
В настоящий момент у российской сборной 25 медалей — 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.