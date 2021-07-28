Открытие фестиваля «Опера — всем» на Елагином острове, уже по традиции этого музыкального праздника, залило дождем. Исполнение сочинения Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» пришлось остановить через 15 минут после начала из-за грозы и прерывать трансляцию. Несмотря на выстроенную возле Елагиноостровского дворца сцену с крышей, ливень заливал музыкантов оркестра театра «Мюзик холл» под управлением Фабио Мастранджело. Некоторое время они мужественно играли под зонтами, но природа взяла верх. Дождь вреден в особенности деревянным инструментам, и маэстро, доведя сцену до логического завершения, сделал перерыв.

Трансляция, которая велась в интернете и на телевидении, была остановлена. Ждать возобновления истории публике у экранов и приглашенным на спектакль пришлось почти час.



Фестиваль «Опера — всем» в этом году для широкой публики проходит в формате онлайн. Оперная классика будет звучать на улице до 7 августа — на Елагином острове, в Петропавловской крепости и в Царском Селе.

